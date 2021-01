Waarnemend burgemeester Wijchen wil na afgeketste fusie graag langer door als burgemeester

"Ik blijf zo lang als dat gewenst is"

Gesprekken hierover zijn al ingepland, zegt Van Beek. Verder wil ze er niet te veel over kwijt. "Ik hecht er zelf aan om de procedure zorgvuldig met elkaar te doorlopen. Maar ik blijf zo lang als dat gewenst en mogelijk is." In haar eerste jaar als waarnemend burgemeester van Wijchen kreeg Van Beek te maken met de coronacrisis, het afketsen van de bestuurlijke fusie met Druten en een dodelijke aanrijding in de bebouwde kom van Wijchen.

Loopbaan

Van Beek (67) was eerder al ruim elf jaar burgemeester van de gemeente Eemsmond in de provincie Groningen. Die functie hield op op het moment dat de gemeente Eemsmond opging in de fusiegemeente Het Hogeland, op 1 januari 2019. Daarvoor was zij van 2002 tot 2007 was wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haaksbergen in Overijssel. Sinds 14 april 2020 is ze waarnemend burgemeester van de gemeente Wijchen.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7