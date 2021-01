Na 38 dagen roeien komt eindstreep in zicht voor Bela en haar vriendinnen

Documentairemaakster Mayke Pels uit Arnhem volgt Bela en haar drie vriendinnen tijdens hun tocht. "Ze sturen ons af en toe een appbericht en ik heb contact met de dochter van Bela. Ze hebben volgens mij erg veel lol met elkaar. Maar ik denk ook wel dat ze het wel zwaar hebben."

Technische problemen

De 53-jarige uit Tonden doet met drie vriendinnen mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge, een roeiwedstrijd van in totaal 4800 km over de Atlantische oceaan. Na de start op 12 december vanuit Spanje is de tocht voor de dames alles behalve vlekkeloos verlopen.

"Vanaf de eerste week op de oceaan hebben de vrouwen problemen met het automatische stuursysteem. De afgelopen weken stuurde ze daarom handmatig en lukte het zo om op koers te blijven. Toen brak echter ook nog één van de stuurtouwen, met als resultaat dat de vrouwen afdreven", vertelt Mayke.

Teamspirit

Inmiddels is dit gerepareerd en sturen ze Liberty, de boot, weer richting koers. "Veel mankementen, dus ze hebben best wel pech in dat opzicht. Maar gelukkig hebben ze een hele hoge teamspirit." Want vier vrouwen twee maanden lang op één boot, gaat dat wel goed?

"Het gaat heel goed met ze. Die boot is echt hartstikke klein, je zit op elkaars lip, maar de teamspirit is nog steeds hoog", zegt Mayke. Lichamelijk zijn de tekenen van drie weken op de oceaan wel te zien. "Hun handen zijn bedenkt met blaren van het roeien en armen en benen zitten onder de blauwe plekken van het vallen op de schommelde boot."

De handen van de roeisters krijgen het flink te verduren. Foto: Bela Evers

Geluksmomenten

Ondanks een storm en de hoge golven beleven de vrouwen ook veel geluksmomenten op de oceaan. "We zien prachtige zonsondergangen en 's nachts verlichtten fluoriderende algen de donkere oceaan met zilveren glitters. Ongelofelijk", schreef Bela in één van haar updates.

De vrouwen, oftewel de Dutchess of the Sea zoals het team heet, worden onderweg regelmatig verrast door de wonderen van de zee. "Ze hebben dolfijnen, walvissen en een prachtige sterrenhemel gezien. Het natuurschoon is, voor zover we horen, overweldigend", aldus Mayke.

Finish in zicht

In totaal doen er 21 boten mee aan de roeiwedstrijd, waarvan het eerste mannelijke team inmiddels is gefinisht. Het team van Bela had gehoopt binnen 45 dagen aan de overkant te zijn, maar dat gaat door de technische mankementen niet meer lukken. De verwachting is nu dat de roeisters begin februari aankomen in Antigua, een eiland in de Caribische Zee.

Documentairemaaksters Mayke Pels en Sanne Kranenborg leggen het complete avontuur van de Dutchess of the Sea vast op film. Van de voorbereidingen tot de daadwerkelijke tocht, waarvan de roeisters een videodagboek hebben bijgehouden. Om het project te bekostigen zamelen ze geld in via een crowdfunding.

In april 2021 wordt de documentaire uitgezonden bij Omroep Gelderland en RTV Oost.

Zie ook: Bela uit Tonden roeit de hele Atlantische Oceaan over