Politie beëindigt straatfeestje in Winterswijk

De politie heeft dinsdagavond een einde gemaakt aan een verjaardagsfeest in de buurt van de Olmenstraat in Winterswijk. Voor het huis van de jarige had zich een grote groep mensen verzameld en trad onder meer een volkszanger op.

"Even voor 19.30 uur kregen wij diverse meldingen over het feest", zo laat een woordvoerder van de politie weten. "Daarop zijn we ter plaatse gegaan en troffen we een te grote groep mensen. Hierop hebben we gevraagd het feest te beëindigen, waar netjes gehoor aan werd gegeven. Daarom hebben we besloten het bij een waarschuwing te houden."



Op beelden die gemaakt zijn van het feest is te zien hoe zanger Jaman op straat optreedt, inclusief een licht- en geluidsset. Op de beelden is ook te zien dat er gezongen wordt voor de jarige, dat er volop gedanst wordt en dat geen van de aanwezigen een mondkapje draagt.