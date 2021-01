Vijf projecten in de race om de Nijmeegse binnenstad bruisender te maken

Schaaktafels

Schaken is bedoeld voor jong en oud, ervaren of onervaren. In de stad zouden op verschillende openbare schaaktafels komen te staan. De tafels zijn van beton en hebben twee zitplekken.

Wekelijkse marktkramen

Door de lockdown hebben veel ondernemers hun bedrijf moeten sluiten. De wekelijkse marktkramen zijn bedoeld voor jonge ondernemers en ondernemende studenten die hun nieuwe producten kunnen laten zien aan de rest van de stad.

Open podium

Een plek waar iedereen kan genieten van muziek, theater, stand-up comedy en literaire voordrachten. Een open podium in de stad kan voor wat entertainment zorgen. Het podium staat er niet alleen om te genieten, maar ook om jezelf te laten zien op het podium. Elke Nijmegenaar kan zijn of haar eigen talent op het podium laten zien.

Film container

Het idee is simpel, én het is uitvoerbaar, zelfs tijdens de coronaperiode: in een container kan een beperkt aantal mensen naar de film. Dat zou weer een heel andere ervaring zijn dan in een ‘gewone’ bioscoop.

Herinneringsboom

Een herinneringsboom houdt de herinnering aan bijzondere tijden levend. Dat zou bijvoorbeeld over het vreemde jaar kunnen gaan dat we achter de rug hebben, maar het is de bedoeling dat de boom heel lang meegaat, en zo dus ook jarenlang herinneringen blijft ‘verzamelen’.

Tot 24 januari kunnen mensen stemmen via de site van de gemeente. Het project met de meeste stemmen wordt in de binnenstad gerealiseerd.