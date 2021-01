Journalist vrijgesproken van 'binnendringen' verzorgingshuis in Heerde

Journalist Mark Mensink is vrijgesproken van het overtreden van de coronawet en het binnendringen van een verzorgingstehuis in Heerde. De Telegraaf verbrak om die reden vorig jaar de samenwerking met Mensink. Het verzorgingshuis was op dat moment hard getroffen door het coronavirus.

De rechter constateert nu dat de journalist daar helemaal niet binnen is geweest. "Gelijk hebben is mooi, gelijk krijgen is nog mooier", jubelt Mensink.

"Ik hoop dat ze me weer met open armen zullen ontvangen", stelt Mensink over de krant die hem eerder de rug toekeerde. "Het is aan hen. De bal ligt niet bij mij." De Telegraaf zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

'Hadden helemaal niets'

Maar niet alleen door zijn voormalig opdrachtgever voelt hij zich tekortgedaan. "Politie en justitie hadden helemaal niets. Die moeten niet blindvaren op leugenachtige verklaringen van getuigen."

Ook de rol van wethouder Yasemin Cegerek hekelt Mensink. Zij sprak destijds onder meer van 'volledig onverantwoordelijke gedrag' en stelde dat 'een journalist' het verzorgingstehuis was binnengedrongen. Dat wordt nu dus door de rechter weerlegt.

'Wethouder moet opstappen'

"Dat heeft mijn naam beschadigd", ziet Mensink. "Cegerek heeft blijkbaar weinig kaas gegeten van de Nederlandse wet- en regelgeving. Met haar valse beweringen. Ik hoop dat ze de eer aan zichzelf houdt door op te stappen. Ons staatsbestel is beter af zonder fout op fout stapelende politici."

Maar Cegerek is zich van geen kwaad bewust. "Ik heb gedaan wat ik moest doen als locoburgemeester. Ik ben geïnformeerd en geadviseerd door de politie en heb alles aan hen voorgelegd voor ik het naar buiten bracht."

'Aan zichzelf te danken'

Haar woorden waren als waarschuwing bedoeld, legt Cegerek uit. Zij wijst erop dat ze daarbij de naam van Mensink nooit heeft genoemd. "Als zijn naam door het slijk is gehaald, dan heeft hij dat aan zichzelf te danken door zich kenbaar te maken. Dat had van ons niet gehoeven."

'Beeldvorming boven feiten'

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) schaart zich achter Mensink. Zij laat in een brief weten dat hij in hun ogen geen journalistieke regels heeft overtreden. "Deze zaak is een typisch voorbeeld van hoe beeldvorming aan de haal kan gaan met de feiten", meent NVJ-advocaat Maarten Pijnenburg die Mensink bijstaat.

"Hij is nóóit binnen geweest", benadrukt Pijnenburg. "Iedereen heeft dat maar klakkeloos overgenomen, waaronder helaas zijn opdrachtgever." Graag had Pijnenburg de discussie gevoerd of je als journalist onder bepaalde omstandigheden de wet mag overtreden. "Maar daar kwamen we niet eens aan toe, omdat van een overtreding geen sprake is."

'Schokkend, enorme reputatieschade'

"Schokkend om mee te maken", vertelt Pijnenburg, hoorbaar geëmotioneerd. "Dit leidt tot een enorme reputatieschade van een integere journalist." De advocaat hoopt dat dit een les is om het hoofd koel te houden en te kijken naar wat er is gebeurd. "Dit past helaas in de tijdsgeest, waarin wordt geschoten vanuit de heup."

Pijnenburg erkent dat je van een gerenommeerde krant als De Telegraaf een ander beoordelingsvermogen mag verwachten waar het gaat om journalistieke waarden en het onderzoeken van de feiten. "Maar de beeldvorming van een paparazzi-achtige journalist in coronatijd was sterk."

Daar moet De Telegraaf volgens Pijnenburg nog eens goed naar kijken. "Een goed gesprek tussen hen en Mensink, zou waardevol zijn. Waarom is die goede relatie verstoord door beeldvorming? Daar plukt Mensink nog steeds de zure vruchten van: heel onrechtvaardig."

Zie ook: