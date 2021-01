Wie heeft er scheenbeschermers of bootcamptouw?

Wij, Dennis en Jhon van Beukering, organiseren in deze coronatijd iedere dag in Velp-Zuid een sportuurtje voor jongeren tussen 8 en 17 jaar. Vanuit onze stichting Alles voor Sport vinden wij het belangrijk dat kinderen in beweging blijven en naar buiten gaan. Daarom is er iedere middag een activiteit, zoals straatvoetbal of een bootcamp. Voor het kickboksen zijn we op zoek naar ongeveer dertig paar scheenbeschermers. Als we ze kunnen lenen, zou dat al heel mooi zijn. Ook bootcampmateriaal is welkom, met name touwen ofwel 'battle ropes'.

Heeft u scheenbeschermers of bootcamptouw voor de sportactiviteiten van Dennis en Jhon? Reageer dan hieronder.