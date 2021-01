Omstreden verlenging A15 vraagt om meer onderzoek

Een impressie van de brug in de A15 over het Pannerdensch Kanaal. Foto: Architect Ney & Partners

Het doortrekken van de snelweg A15 van Bemmel naar de A12 bij Zevenaar krijgt vooralsnog geen groen licht. Het project vraagt om meer uitleg en onderzoek. Dat oordeelt de Raad van State, die het miljoenenproject tegen het licht hield. Onderdeel van doortrekking is een brug over het Pannerdensch Kanaal.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet meer duidelijkheid geven over de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden als gevolg van het doortrekken. De minister krijgt een half jaar de tijd voor extra motivering of aanpassing van de plannen.

Over de aanleg is al decennia lang veel te doen in Gelderland. Verkeer vanaf de A15 richting de Achterhoek en Duitsland moet nu nog via Arnhem rijden. Een verlengde A15 moet bij Zevenaar aansluiten op de A12 bij Zevenaar en zo de files verminderen.

Omstreden brug

De keuze voor een brug is daarbij omstreden, omdat de naastgelegen Betuwelijn juist via een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal loopt. Die keuze is destijds gemaakt om de natuur te ontzien. Over de financiering van een brug in de A15 is ook al jarenlang getouwtrek. Gedacht wordt aan een tolbrug.

Bezwaren van omwonenden

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, was ruim zeven maanden bezig met 44 ingediende bezwaren. Tegenstanders vrezen vooral geluidsoverlast en natuurschade. De bezwaarmakers zijn vooral ondernemers en omwonenden van de snelweg.

Het merendeel vangt overigens bot bij de Raad van State, die de meeste bezwaren ongegrond verklaarde. De rechters gingen wel mee in bezwaren van onder meer de Gelderse Natuur en Milieufederatie.