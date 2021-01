Avondklok? Déze Gelderse plaatsen hebben er al eeuwen eentje

De 'papklok' van de Grote Of Barbarakerk in Culemborg is elke dag te horen. Foto: Google Streetview

Een avondklok, daar kijken ze niet overal van op. In diverse Gelderse gemeenten klinkt al sinds jaar en dag een avondklok. Die zogenoemde papklok kondigde aan dat de stadspoorten dicht gingen en het tijd was voor een bord pap.

"En als de poorten dicht gingen, kwam je er niet meer in", zegt adviseur cultuurhistorie en erfgoed Jan Smits van de gemeente Culemborg. Die plaats is een van de Gelderse gemeenten waar de papklok nog dagelijks klinkt. Ook Putten, Doesburg, Terborg en Zelhem kennen nog een papklok.

Uit welk jaar de traditie precies stamt, is onduidelijk. "Maar het is al eeuwenlang zo", zegt Smits. "Die klok was voor iedereen op het land het teken om terug naar huis te gaan, veilig binnen de stadsmuren."

In Culemborg is het de klok van de gebroeders Hemony in de Grote Of Barbarakerk die elke dag om 21.55 uur nog te horen is. In de andere plaatsen klinkt de papklok ook rond die tijd.