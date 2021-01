Sevenich met Oranje ruim langs Slowakije

Waterpoloster Vivian Sevenich uit Lichtenvoorde en Joanne Koenders uit Arnhem hebben met de Nederlandse waterpolodames dinsdag het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) geopend met een grote overwinning op Slowakije. De score stokte in het eerste duel in het Italiaanse Triëst op 22-2 in het voordeel van Oranje.



Nederland had geen enkele moeite met Slowakije, dat aantrad met een zeer jeugdig team met maar liefst vijf tieners in de gelederen. Na de eerste periode stond het al 6-0 voor Oranje. In de rust, na twee periodes, was de score opgelopen tot 10-0. In die eerste helft hadden de Nederlandse dames moeite om midvoor Sevenich goed te bereiken. In de tweede helft lukte dit beter, waardoor de Lichtenvoordse uiteindelijk nog drie keer wist te scoren, waarvan één fraaie. Sevenich verlengde een voorzet en wist deze met de achterkant van haar hand in het doel te werken. In die derde periode gaf Oranje gas en liep uit naar 18-0. In de laatste periode liet Oranje de teugels iets vieren en zodoende wist Slowakije ook nog twee keer te scoren. De Nederlandse dames wisten in die periode nog vier keer het net te vinden.



Woensdag wacht voor Nederland de eerste echte test van het OKT als de ploeg van bondscoach Arno Havenga aantreedt tegen Italië voor het tweede duel in de poule. In totaal speelt Oranje vier pouleduels, waarin het moet zorgen dat het de kwartfinale haalt. Mocht Oranje de halve finale halen en deze winnen, dan pakt het de laatste strohalm en is het geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.