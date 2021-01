Achterhoeker Ars in zijn element bij Fortuna Sittard

Mede door de aankopen van Terborgenaar Ars is Fortuna Sittard één van de verrassingen van dit voetbalseizoen. Na een ronduit stroeve start ziet de technisch manager van de Limburgse club dat zijn werkgever bezig is aan een indrukwekkende opmars. Uit de laatste zeven wedstrijden werden liefst zestien punten gepakt. Fortuna is van hekkensluiter nu de nummer elf in de eredivisie.

Bevestiging

"PEC Zwolle was voor mij wel de bevestiging", verwijst Ars naar de laatste wedstrijd waarin Fortuna veel indruk maakte. "We verloren die week daarvoor van Sparta, de winst bij Heracles was lichtelijk gestolen en ik was daarom benieuwd naar de reactie van de groep. De wedstrijd in Zwolle was een interessant moment en daar speelden we één onze beste wedstrijden van het seizoen. Dat is dan heel prettig om te zien."

Een trainerswissel vroeg in het seizoen zet lang niet altijd zoden aan de dijk, maar bij Fortuna pakte dat anders uit. Ars speelde vanuit zijn functie ook een rol in het ontslag van trainer Kevin Hofland, hoewel de grote beslissingen uiteindelijk worden genomen door de Turkse eigenaren.

Ingrijpen

"Wij hebben al vrij vroeg ingegrepen en ik begrijp dat mensen daar hun vraagtekens bij zetten. Je moet daar ook echt goed over nadenken. Je kunt dan zeggen dat zoiets geen goed beleid is. Maar wij vonden dat de kwaliteiten die we in de selectie hebben er niet uitkwamen. Als iets niet meer werkt, moet je in de meeste situaties snel ingrijpen en het niet laten sudderen. Dat hebben we gedaan", aldus Ars die al jaren in Didam woont.

Met de aanstelling van Sjors Ultee, die als assistent-trainer doorschoof, verraste Fortuna enigszins. Ars maakte zich intern sterk voor Ultee als hoofdcoach. Vanaf het begin stroomden de punten binnen in het Limburgse kamp. "Waarom het nu wel lukt?', herhaalt Ars de vraag. "Ik vind het niet netjes om nu van alles weer op te rakelen, maar Ultee doet het op zijn manier en die is heel duidelijk."

Aanpak

Over Hofland: "Als je zelf op topniveau hebt gespeeld, ga je er vaak vanuit dat spelers bepaalde basisdingen snel begrijpen. Dat is niet altijd zo. Sjors Ultee is pedagogisch goed onderlegd en kan zaken heel simpel uitleggen. Hij heeft ons overtuigd van zijn aanpak waarin hij ook tegenstanders tot in detail analyseert. Ultee hangt ook geen lulverhalen op. Als speler prik je daar ook snel doorheen. En zie je het niet zitten, dan ga je maar naar de technisch manager. De verhoudingen zijn heel duidelijk."

Nieuwe spelers halen

Als speler zag de inmiddels 36-jarige Ars trainers komen en gaan. Hij voetbalde voor onder meer De Graafschap, NEC en PEC Zwolle maar was ook actief in Turkije, Bulgarije en China. Sinds een aantal jaren runt hij ook een eigen bedrijf in zonnepanelen. De meeste tijd is hij echter kwijt in zijn functie als manager bij Fortuna.

Door de lucratieve verkoop van onder meer Mark Diemers naar Feyenoord kon Ars de markt op om nieuwe spelers te halen. Scouten, netwerken en onderhandelen. Dan is Ars het meest in zijn element. Bij Fortuna resulteerde dat afgelopen zomer in de komst van namen als Ben Rienstra, Mats Seuntjens , Sebastian Polter en Zian Flemming.

"Je ziet ze allemaal steeds beter worden", constateert Ars tevreden. Flemming valt het meest op. "Hij speelt nu echt vanuit zijn kracht. Rienstra wordt steeds fitter en ook Polter heeft na een moeizame start een belangrijke rol gekregen in het elftal."

"De doelstelling blijft voorlopig hetzelfde, maar als we over een maand nog steeds veel punten halen moeten we misschien toch iets gaan bijstellen. Voorlopig gaat het alleen om handhaven. We moeten ook realistisch zijn en kijken waar we vandaan komen. Alleen denk ik dat we met deze selectie ook zeker in de middenmoot kunnen eindigen. Daar is het op dit moment stabiel genoeg voor. En zeker intern moet je altijd ambitieus zijn."

Rogier Meijer

Donderdag keert Ars voor even terug bij zijn oude club. In Nijmegen wacht in de strijd om de beker dan NEC, waarmee Ars in 2015 kampioen werd en met 28 doelpunten topscorer werd van de eerste divisie. Bij NEC staat Rogier Meijer aan het roer. Het duo kent elkaar uit de tijd bij De Graafschap. "Je ziet duidelijk een tactisch plan. Er wordt gevoetbald vanuit een idee waarbij zelden het hele veld open wordt gegooid. Dat zie je niet veel in de eerste divisie. Het is natuurlijk wel wisselvallig bij NEC, maar ze brengen ook veel eigen jeugd."

Fortuna is het als eredivisieclub min of meer verplicht door te gaan, al kent het bekertoernooi zijn eigen wetten. "Adel verplicht een beetje, maar wij zullen wel een aantal wisselingen doorvoeren", verklapt Ars alvast. "We hebben veel wedstrijden in korte tijd gehad en de competitie heeft absoluut prioriteit."