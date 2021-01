Kickboksen tijdens lockdown in Velp: 'Lekker energie uittrappen en slaan'

Deze donderdag staat kickboksen op het programma. "Met deze activiteiten vind ik de dag wel leuk", zegt Lizzy Silvertand. "Want met online les vind ik het wel een beetje saai. Ik vind dit leuk, trappen, slaan en ook schuin slaan."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Haar vriendinnetje Noa Pompe geniet er ook van. "Ik vind het leuk dat je je energie er kan uittrappen en slaan. Ik wil dit wel vaker doen. Je kunt thuis door de lockdown niet veel doen en hij is ook verlengd, dus we kunnen nog langer niet naar school."

De sportuurtjes zijn een initiatief van het Sportbedrijf Rheden en de Stichting Alles Voor Sport. "We hebben met elkaar gesproken om iets te doen voor de jongeren in deze periode", vertelt Ruud van Dijk van het Sportbedrijf Rheden. "Fantastisch dat we dit zo hebben kunnen doen. We houden ons goed aan de regels en buiten is het ook goed te doen."

Uitlaatklep

Dennis van Beukering van de Stichting Alles Voor Sport zou het graag nog uitbreiden. "We hebben niet alleen kickboksen, maar ook voetbal, bootcamp, hockey, minitennis en Archery Tag. Die kinderen zitten binnen nu, dan is het lekker als ze een uurtje een uitlaatklep hebben. Zo komen we deze lockdownperiode mooi door."

Tekst gaat verder onder de foto.

Dennis van Beukering. Foto: Omroep Gelderland

Ook op de Geitenkamp

"We hebben vanuit de gemeente subsidie gekregen voor de kerstvakantie en Inclusio heeft een aantal uren beschikbaar gesteld. En de Krajicek Foundation ook, waardoor we nu een mooi weekprogramma kunnen aanbieden. We willen graag door, ook na de lockdown. En we willen ook uitbreiden naar andere locaties, zoals de Geitenkamp in Arnhem. We hebben voor de winter al gesprekken gehad en hopelijk komt daar een vervolg op", gaat Van Beukering verder.

Winter Games

De Krajicek Foundation is blij met dit soort initiatieven. "Dit ziet er super uit", zegt Angelique Rozeboom. "Dit is onderdeel van de Winter Games, waarbij wij financiële ondersteuning bieden aan dit soort activiteiten. Niet alleen hier in Velp, maar bijvoorbeeld ook in Ede en Culemborg. Tot de voorjaarsvakantie hebben gemeenten en buurtsportorganisaties en jongerenwerkorganisaties de kans om een plan in te dienen, zodat er nog meer activiteiten worden georganiseerd voor deze doelgroep."

'Jongeren bewegen te weinig'

"Jongeren hebben het lastig in coronatijd en ze horen vooral wat niet mag. Maar er kan nog steeds heel veel. Door corona beweegt vier op de vijf jongeren onvoldoende. Daarom is dit fantastisch wat hier gebeurt in Velp met dit wekelijkse aanbod", stelt Rozeboom.

Noa trapt naar Lizzy bij het kickboksen. Foto: Omroep Gelderland