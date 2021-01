Vitesse-trainer Letsch heeft cupkoorts

"In de competitie zijn er veel doelen. Je kunt om de titel spelen, om Europees voetbal of om erin te blijven. Maar in de beker zijn er slechts twee opties: je kunt winnen of niet. Ik kies voor de optie winnen. Dat gaan we dus proberen, maar het wordt pittig. We moeten nog twee wedstrijden winnen en dan staan we in de finale. We hebben al twee eredivisieclubs uitgeschakeld en zitten in de kwartfinales."

Letsch erkende dat het niet zo makkelijk liep tegen ADO (2-1). "We hebben het zeventig minuten goed gedaan. We controleerden de wedstrijd. Maar daarna hebben we een paar rare beslissingen genomen en werd het nog even spannend. Maar het belangrijkste is dat we een ronde verder zijn."

Geen machines

De trainer vond dat er wel verzachtende omstandigheden zijn voor de mindere wedstrijd. "Ja, je moet niet vergeten dat de spelers geen machines zijn. Ze zijn misschien niet alleen moe in de benen, maar ook in hun hoofd. Als je niet helemaal fris meer bent, sluipen dit soort fouten er soms in. Maar ik ben heel trots dat we desondanks toch hebben gewonnen. Al de vierde zege dit jaar. Nu moeten we focussen op even ontspannen en vanaf morgen bereiden we ons voor op Groningen."