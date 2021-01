Remko Pasveer na bekerzege Vitesse: 'Het is hier nog rustig en dat is prima zo'

Vitesse staat in de kwartfinales van de beker en strijdt in de eredivisie mee om de landstitel. Toch is het nog vrij rustig rondom de Arnhemse club. "Wij houden daar wel van. Vitesse moet gewoon zichzelf blijven.'

Aan het woord is Remko Pasveer, de ervaren doelman van Vitesse. Hij merkt dat de aandacht voor de opvallende prestaties van de Arnhemse club er zeker is, maar constateert ook dat het nog relatief kalm is. Een landelijke stormloop blijft vooralsnog uit bij de verrassende nummer twee. Met een lach: "Dat klopt wel, maar wij vinden het prima. Het is nu nog rustig en die moeten we in onze groep ook zien te behouden. Wij moeten bezig zijn met wedstrijden winnen en dat doen we."

In de mond leggen

"De media proberen wel af en toe te zoeken", vervolgt de keeper na de nipte 2-1 bekerzege op ADO Den Haag. "Dan willen ze je graag woorden in de mond leggen en dat is ook logisch. Het levert mooie quotes op, maar wij moeten ons niet van de leg laten brengen en mooi rustig blijven", zegt de nuchtere Tukker.

Toch neemt de druk en spanning toe nu de prestaties opvallend goed blijven. Vitesse legt vooral zelf de lat hoog dit seizoen. Een serieus doel is het winnen van de KNVB-beker. Daan Huisman, invaller tegen ADO, vertelt hoe dat intern gaat. "Dan hebben we een bespreking en zegt de trainer 'we want to win this fucking cup", lacht de Huissenaar. "Dat geloof is er ook. We hebben hem al eens gewonnen en de enige reden dat we meedoen is om de beker te winnen."

Doorstoten

Vitesse maakte het zich in GelreDome nog onnodig moeilijk in het laatste kwartier en mocht niet mopperen dat een verlenging uitbleef. Pasveer: "Je moet het in de eerste helft eerder beslissen door 2-0 of 3-0 te maken. We wilden ook echt wel doorstoten. Ik kan de vinger ook niet helemaal op de zere plek leggen. In de eindfase was het net niet en hebben we inderdaad wel wat geluk."

"Maar het is wel vaker billen knijpen bij ons op het eind", vervolgt de 37-jarige doelman. "Alleen scoren wij bijna altijd wel en kunnen we ook goed verdedigen. Dat zag je ook weer op het einde van deze wedstrijd. Die mix is een goede combinatie. Uiteindelijk winnen we wel en dat is ook een kwaliteit."

Concentratie

Huisman had als invaller nog kunnen scoren. In een scrimmage strandde hij op keeper Koopmans en ook in blessuretijd kreeg hij een kans op de 3-1 in de counter. "Er lag veel ruimte achter hun verdediging. We hebben het onszelf nog onnodig lastig gemaakt. Misschien is het concentratie. Je denkt bij 2-0 het is binnen, maar als ze dan scoren krijgen ze toch hoop. Het belangrijkste is winnen en dat hebben we gedaan", besluit het talent uit de eigen opleiding.