Raadsleden Barneveld bezorgd over verhouding met 'dorp Scherpenzeel'

De provincie Gelderland gaat Scherpenzeel met Barneveld fuseren. Het wordt en fusie 'met een plusje'. Oftewel: de dorpen in de nieuwe gemeente Barneveld krijgen meer zeggenschap. Raadsleden maken zich zorgen over de verhouding van Barneveld met Scherpenzeel, die door het proces van de laatste maanden op scherp zijn komen te staan.

"Dat plusje was voor ons ook een verrassing," geeft wethouder Hans van Daalen toe. Hij zegt dat het ministerie graag een pilot ziet waarin de dorpen meer te zeggen krijgen. "Op dit moment kan je in de gemeentewet een officiële bestuurscommissie instellen of het informeel regelen met dorpsraden. Het ministerie zou in die pilot graag een vorm willen die daartussen in zit."

Toen er in de afgelopen maanden sprake was van een mogelijke herindeling, heeft Barneveld zich afwachtend opgesteld. Scherpenzeel is uitgesproken fel tegen de herindeling.

Draagvlak

In de gemeenteraad van Barneveld is Mijntje Pluimers (LokaalBelang) is het meest kritisch op het herindelingsproces. Ze vraagt zich waarom het college van Barneveld het deze zomer nog heel belangrijk vond dat er ook in Scherpenzeel draagvlak zou zijn voor een eventuele fusie, maar dat er in de stukken van december door Barneveld niet meer over draagvlak wordt gesproken.

Van Daalen zegt dat Barneveld het wel degelijk belangrijk vindt dat er draagvlak is in Scherpenzeel: "Maar de provincie maakt de uiteindelijke beslissing."

Preventief toezicht

Bij een fusie komen beide gemeenten, standaard, onder preventief, financieel toezicht te staan. Dit om te voorkomen dat er nog dure uitgaven worden gedaan 'nu het nog kan'. Zo komt het dat niet de gemeenteraad, maar de provincie het laatste woord heeft over de begroting.

Pluimers vindt dit heel ingrijpend. "Ik wil mevrouw Pluimers oproepen om dit niet heel groot te maken, de gedeputeerde heeft mij beloofd dat er een oplossing komt die werkbaar is voor Barneveld," aldus de wethouder. Van Daalen zegt nog deze week met de gedeputeerde van de provincies te overleggen over de consequenties van dit toezicht voor Barneveld.

Verkiezingen

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Of Barneveld aan die verkiezing meedoet is nog niet zeker. Als de minister voor 31 december 2021 een wetsvoorstel voor een herindeling indient, dan worden de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente uitgesteld naar november 2022. Mocht de minister dat niet doen, dan zijn er, net als in de rest van het land verkiezingen in maart 2022.

Arjen Korevaar (Pro98) wil weten hoe groot de kans is dat een demissionair kabinet zo'n wetvoorstel indient. Die kans is er wel zeker, aldus de ambtenaar die het proces begeleidt.

