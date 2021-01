Gerda ter Denge nu officieel aan de slag als wethouder in Berkelland

De installatie van de wethouder is door corona anders dan anders. Normaal gesproken zijn de voordracht en de installatie op één avond, maar door het digitaal vergaderen is de procedure anders. Maandagavond is Ter Denge voorgedragen. Daarna heeft de raad in het geheim per brief gestemd. Dinsdagavond zijn die stemmen geteld is Ter Denge geïnstalleerd.

'Borrelnootjes klaar en kijken maar'

De stemming is in de raadszaal van het gemeentehuis. "We zijn hier geheel coronaproof", zegt burgemeester Joost van Oostrum. "Ik zou zeggen, borrelnootjes klaar en kijken maar!" Op de camera is te zien dat alle stemformulieren in een blauwe kartonnen doos zitten. De burgemeester haalt alle formulieren uit de doos en laat in de camera zien dat de doos leeg is: "Net Hans Kazàn."

Links onderin beeld is te zien hoe de stemmen geteld worden Foto: Omroep Gelderland

Daarna wordt gekeken of de uitgebrachte stemmen geldig zijn. "Het is maar goed dat het geen verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn, want op sommige formulieren staat er een kleine tekening bij en dat mag helemaal niet op een stembiljet", spreekt de burgemeester de toekijkende raads- en collegeleden toe. Alle raadsleden stemmen uiteindelijk voor en dat betekent dat Ter Denge officieel geïnstalleerd kan worden.

Ook zij is in het gemeentehuis aanwezig. Na de installatie volgt een digitaal applaus en een echte bos bloemen.

Zware portefeuille

Gerda Ter Denge is 63 jaar, woont in het Twentse Losser, is getrouwd en heeft twee dochters. Ze is statenlid geweest in de provincie Overijssel. Daarnaast was ze fractievoorzitter en wethouder voor het CDA in de gemeente Losser. Momenteel is ze onder andere bestuursvoorzitter bij de stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland.

Ze krijgt als wethouder van Berkelland onder andere het sociaal domein en natuur en landschap in haar portefeuille.