Foutje bedankt! Plantjes op verkeerde plek geplant

Inwoners uit de Ooij keken maandag vreemd op toen de plantjes uit het plantsoen bij het Reiner van Ooiplein werden weggehaald. Want het groen was afgelopen vrijdag net geplant. Toen waren de omwonenden overigens ook al verbaasd aangezien het plein binnenkort volledig op de schop gaat.

“Werkverschaffing?”, zo vraagt Henk Baron zich af op zijn website waarop hij de actualiteit van Ooij en omgeving bijhoudt. Baron was op de curiositeit gewezen door omwonenden die met verbazing hadden gekeken hoe het groen net voor het weekend werd aangeplant door de Dar.

Vergissing

Navraag bij Dar die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer en de openbare ruimte leert dat het hier gaat om een gevalletje: vergissing. Woordvoeder Michelle Stuiver van de DAR legt uit dat de gemeente Berg en Dal ieder jaar tienduizenden plantjes besteld om lege plekken op te vullen en slechte en dode planten te vervangen. Dit jaar was de Dar de gelukkige om die opdracht uit te voeren.

Minder gelukkig was echter de keuze om ook de plantsoenen in de omgeving aan Reiner van Ooijplein aan te pakken. Want die gaat op niet al te lange termijn weer op de schop, zo vertelt de woordvoerder van de Dar. Stuiver: "Daarom is besloten om de plantjes er weer uit te halen en deze op een andere plek in de Ooij te gebruiken."

Andere plek

Voor de gemeente maakt het foutje niets uit, zo vertelt wethouder Sylvia Fleuren: "Er is geen schade voor de gemeente, het werk is namelijk aangenomen. Er is een vergissing gemaakt. Omdat het Reiner van Ooijplein dit jaar op de schop gaat, zijn daar de plantjes op dit moment op deze plek overbodig. Dar heeft ze er daarom weer uitgehaald en op een andere plek gezet."

De plantjes hebben inmiddels een nieuw onderkomen gevonden in de Burgemeester Hermsenstraat in Millingen aan de Rijn.