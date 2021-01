Kristel raakte haar hele bedrijf kwijt door de toeslagenaffaire

De Waal vindt dat de politiek verantwoordelijken er - ook na het forse debat van dinsdag waarin het demissionaire kabinet zich moest verantwoorden - nog genadig vanaf komt. Ze is wel blij dat er nu wat gebeurt in de zaak.

Gezin met negen kinderen

Jarenlang pakte de belastingdienst ouders keihard aan die een kinderopvangtoeslag ten onrechte zouden hebben ontvangen. Ouders moesten duizenden euro's naheffing betalen. Ze werden betiteld als fraudeurs en velen van hen kwamen enorm in de problemen. Schulden stapelden zich bij de meesten torenhoog op en ouders met een bedrijf gingen vaak failliet.

We moesten 150.000 euro terugbetalen

"Bij ons begonnen de problemen in 2009", legt De Waal uit. "We hebben een gezin met negen kinderen en dan lopen de opvangtoeslagen flink op. We moesten 150.000 euro terugbetalen. Op termijn ging het allemaal niet meer en in 2014 ging ons koeriersbedrijf failliet. En het was een goedlopend en gezond bedrijf. Dat kan natuurlijk nooit meer worden gecompenseerd. Ik vraag me nog regelmatig af waar we nu met het bedrijf hadden gestaan als het niet mis was gegaan."

Vernietigend rapport

Net als duizenden andere ouders maakten De Waal en haar man bezwaar tegen de naheffing. De belastingdienst bleek echter onvermurwbaar. Ze bleven ouders keihard aanpakken die in hun ogen onterecht kinderopvangtoeslag hadden ontvangen.

Nadat er landelijk al tal van rechtszaken waren geweest, kantelde alles toen de Raad van State in 2019 de belastingdienst voor het eerst terugfloot. Uiteindelijk volgde er een vernietigend rapport voor de belastingdienst en het ministerie van Financiën, waar de dienst onder valt. Enkele politiek verantwoordelijken sneuvelden en afgelopen vrijdag viel het kabinet Rutte III over de kwestie.

Wiebes zegt dat hij zich niet schuldig voelt, maar dat is hij wel

De Waal: "Wiebes is opgestapt omdat hij in het vorige kabinet verantwoordelijk was als staatssecretaris van Financiën. Maar hij heeft verder niets laten horen aan de ouders. Hij zegt zelfs dat hij zich niet schuldig voelt. Maar dat is hij wel."

Kristel de Waal uit Westendorp ziet weer perspectief. Foto: Omroep Gelderland

Toch is De Waal wel blij dat er nu iets gebeurt, ook al is het deels symbolisch. Het vallen van het kabinet, de 30.000 euro compensatie, het kwijtschelden van schulden aan de staat. Het voelt toch allemaal een beetje als gerechtigheid.

Geen schulden meer bij overheid

Overigens is de financiële basiscompensatie van 30.000 euro voor De Waal niet van toepassing. Haar zaak was al voor deze bepaling beoordeelt en ze heeft een andere regeling getroffen. Ook omdat het door het verliezen van hun bedrijf om hele andere bedragen ging. "Ik ben blij dat ook de overheidsschulden worden kwijtgescholden, al was dit ook voor ons niet van toepassing", legt de Westendorpse uit.

"We hadden met ons bedrijf alleen maar een doorlopend krediet bij de bank. We hebben gelukkig geen verdere schulden gemaakt. Omdat we dat krediet niet op tijd konden aanvullen, kregen we op een gegeven moment wel een BKR-schuldregistratie achter onze naam te staan, waardoor we bijvoorbeeld bij banken niets meer gedaan kregen. Gelukkig is deze registratie nu ook opgeheven", gaat ze verder.

'De zaak is nog lang niet voorbij'

Ze wil nu vooruitkijken, maar dat betekent nog niet dat de zaak helemaal over is. De Waal: "Er komt nu ook een 'commissie werkelijke schade'. Het is zaak dat dit goed gaat werken en dat mensen hier ook daadwerkelijk krijgen waar ze recht op hebben."

Ze levert zelf ook haar aandeel in het goed afhandelen van de zaak. Kristel de Waal is lid van het zogenoemde Ouderpanel Kinderopvangtoeslag. Ze is de Gelderse afgevaardigde in de groep. Het panel adviseert onder meer de huidige staatssecretaris en de belastingdienst in de afwikkeling van de zaak.

En ook dichter bij huis is De Waal actief: "Als er mensen bij de gemeente komen die nog steeds in de problemen zitten en die niet goed weten wat ze moeten, die kunnen naar mij worden doorverwezen en die mensen probeer ik te helpen. Ook wordt er een lotgenotenlijn opgezet. Want we zien wel weer licht aan het einde van de tunnel, maar de zaak is nog lang niet voorbij."