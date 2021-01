Hans vindt een hoofd in zijn achtertuin en heeft nu heel veel vragen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder.

Je zult het maar uit de grond halen in je achtertuin. Hans van Alem uit Groesbeek was bezig een deel van een heg te verwijderen, toen hij opeens iets hards raakte. "Ik maak het een beetje schoon, een beetje krabben en ik denk: Jezus, wat krijgen we nou dan? Een kop. In de grond. Dat is heel apart."

Supersprekende kop

De uitzonderlijke vondst roept een hoop vragen op bij Van Alem. "Van wie is het? Wie is de man die hier afgebeeld is? Hoe komt hij in de grond hier? Waarom zit hij in de grond hier? En wie heeft dat ding gemaakt?", somt hij zijn nieuwsgierigheid op.

Het is best knap werk wat er boven de grond kwam, constateert de vinder. "Het is echt een supersprekende kop." Er mist wel een stukje van het rechter oor. "Dat heb ik gedaan. Dat is de schop. Helaas. Maar goed, beter het oor dan de neus. Want wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht", lacht hij.

Wie het weet mag het zeggen

Maar wie begraaft nu zoiets? Dat is misschien wel de hardnekkigst prangende vraag. "Het is niet lelijk", zegt Van Alem terwijl hij naar het zware hoofd in zijn handen kijkt. "Maar misschien dat degene die hem in de grond gestopt heeft een hardgrondige hekel had aan die persoon, en denkt: nou wil ik zijn kop niet meer zien. Dat zou kunnen. Ik weet het niet."

Wie het weet mag het zeggen. Ook de maker, eigenaar of de man die model gestaan heeft mogen zich melden bij Hans. Hem een mailtje sturen kan via: hansvanalem@hotmail.com.