Kickbokser uit Kilder in 2021 naar A-klasse

"Als klein jongetje is het je doel om de A-Klasse te halen", vertelt Peter Verhaegh over het niveau waarop hij hoopt te debuteren. Zijn overstap naar de Siam-Gym heeft hem veel gebracht. "In Valkenswaard heb ik een hele goede band met iedereen waarmee ik samen train", aldus de 19-jarige vechter. Zo traint hij in Noord-Brabant onder meer met vechtsporters Anwar Dira en Khalid el Bakouri. "Dat zijn echt toekomstige kampioenen", vindt de Achterhoeker. Vader Frenkie Verhaegh is blij met de keuze van zijn zoon en ziet dat deze zich er thuis voelt: "Buiten de trainingen om heeft hij ook nog goed contact met die jongens. De trainingen gaan verder goed, dus ik zie het positief voor hem in." Zowel technisch als qua fysiek maakt de Kilderse vechtsporter progressie. Per jaar groeit hij ongeveer tien kilo aan gewicht, wat nodig is om op zijn gedroomde niveau te komen. "Ik vocht eerst op 76 kilo en nu doe ik dat op 87 kilo, dus dat is wel een grote stap", vertelt Peter.



Vorig jaar leek Peter de stap te maken naar de prestigieuze A-klasse, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Nu staat zijn debuut in de A-klasse binnen kickboksorganisatie Enfusion voorlopig gepland voor eind maart, maar dit is afhankelijk van de ontwikkeling van het virus. "Hij zit er nu tegenaan om van de B-klasse naar de A-klasse te gaan, dus dat heeft hij goed gedaan", vindt vader Frenkie. “Door de coronacrisis kon hij de stap helaas niet in 2020 zetten, waardoor we het hebben moeten uitstellen naar dit jaar." Op 27 maart staat vooralsnog het debuut van Verhaegh in de A-klasse gepland. Hij neemt het dan op tegen Egyptenaar Davi Sharoubim.



Één groot doel

Vader en zoon zijn erg ambitieus voor de toekomst en hebben maar één doel: strijden op hetzelfde podium als Badr Hari en Rico Verhoeven. "Naar mijn mening moet je gewoon het hoogste kunnen halen wat er is", zegt vader Frenkie. Ook bij Peter zelf is er genoeg vertrouwen om zijn doel te kunnen behalen: "Ik hoop aan de top te komen bij Glory (de kickboksorganisatie waar Hari en Verhoeven onder contract staan, red.), dat is mijn doel en ik denk dat het haalbaar is."





