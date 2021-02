Peter van Uhm: 'Ze hadden me makkelijk kunnen raken van die afstand'

Van Uhm ging op de gijzeling bij een Nederlands roadblock af en kreeg te maken met een agressieve militie van de SLA (South Lebanon Army). Toen ze de commandant niet raakten ging hij er van uit dat het intimidatie was. "Ze hadden me makkelijk kunnen raken van die korte afstand."

Van Uhm onderhandelde en kreeg de militieleden zover dat ze hun wapens inleverden. Ik zei: "Vrienden jullie hebben hiér de controle, maar ik heb de gróte controle. Hoe lossen we dit op?". De SLA'ers gaven zich over, werden geboeid en afgevoerd. De Nederlandse soldaten waren zielsgelukkig. "In hun ogen had ik hun leven gered" zegt Van Uhm. De Nijmegenaar spreekt met presentator Klaas Drupsteen in het programma 'Op weg naar wijsheid'.

Van Uhm 'de labrador'

Achteraf zegt Van Uhm dat hij zichzelf verbaasde met zijn optreden. "Ik heb het vermogen om 200 procent analytisch te zijn. Heel kil, niet zonder emoties maar die moeten niet doorslaggevend zijn in je beslissingen". De oud-militair vergelijkt zichzelf met een labrador. "Als die iets spannend vinden schudden ze hun kop, flapperen met de oortjes en dan is de spanning weg."

Petrus Johannes Mathias van Uhm (1955) is geboren in Nijmegen. Zijn vader was bakker en tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Verhalen over oorlog en bevrijding motiveerden Van Uhm tot de keus voor het leger. Hij studeerde aan de Katholieke Militaire Academie in Breda en de Hogere Krijgsschool in Den Haag. Als militair was Van Uhm actief in Libanon en Bosnië. Vanaf 2005 was hij Commandant der Landstrijdkrachten. Op 17 april 2008 werd hij Commandant der Strijdkrachten, de hoogste functie in het leger. Een dag na zijn aanstelling kwam zijn zoon, eerste luitenant Dennis van Uhm, om het leven in Uruzgan door een aanslag met een bermbom. Van Uhm stopte als Commandant der Strijdkrachten en als militair op 28 juni 2012. Peter van Uhm is getrouwd en heeft een dochter.

Klaas en Peter in gesprek, de hulphond wacht af Foto: Omroep Gelderland

Van Uhm koos al jong voor het leger door de verhalen die zijn vader over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijders vertelde. "Een combinatie van idealen en ook spannende dingen doen, dat komt samen in het leger." Volgens hem moet je in actie komen voor anderen die het slechter hebben. "Natuurlijk, je wil er helemaal niet bij sterven, maar dat hebben al die Amerikaanse, Canadese en Britse jongens zich ook niet afgevraagd. Dan waren wij hier niet vrij geweest."

'Ik vervloekte de hele wereld'

De Nijmegenaar volgde steeds zijn morele kompas. Dat kompas ging volledig de verkeerde kant op toen zijn zoon Dennis op 18 april 2008 in Uruzgan omkwam door een bermbom. Alles waarin hij geloofde stortte in, "op dat moment vervloekte ik de hele wereld. Thuis op de bank heb ik alle verkeerde dingen gezegd en mijn vrouw en ik konden alleen nog maar elkaar vasthouden."

Van Uhm was een dag eerder benoemd tot Commandant der Strijdkrachten, de hoogste functie binnen het leger. Op tv werd erover gespeculeerd dat hij die functie door het overlijden van zijn zoon niet aan zou kunnen. "Dat trok ons uit het verdriet. Ik werd daar vreselijk boos om. Wie zijn jullie verdorie? Jullie kennen mij niet." Hij kan zich er nu nog steeds over opwinden omdat de media hun oordeel al klaar hadden. Samen met zijn vrouw besloot hij toen meteen om door te gaan. "We verliezen anders niet alleen Dennis, maar ook alles waar we in geloven."

Heel trots op zijn gezin

Het verliezen van zijn zoon noemt hij 'een T-splitsing die je niet wilt nemen'. Toch is, uit de in zijn leven meest ingrijpende ervaring, iets moois voortgekomen. "We hebben toen geleerd dat iedereen er op zijn eigen manier mee om moet omgaan, maar wel zonder elkaar los te laten." Van Uhm: Ik ben heel trots op mijn gezin zoals het nu is. De partner van mijn zoon is nu een dochter voor ons."

In het wijze spreukenboek noteert de Nijmegenaar tot slot: 'Het gaat om vertrouwen'.

