De meest gestelde vragen (en antwoorden) over het coronavaccin

Kun je het coronavirus nog overdragen wanneer je gevaccineerd bent?

GGD-arts Ashis Brama: "Door het vaccin bouw je zelf weerstand op tegen het coronavirus en krijg je dus geen of minder last. Maar in theorie kun je nog wel besmettelijk zijn. Daarom kun je ook het beste nog steeds een mondkapje dragen als je gevaccineerd bent: we weten simpelweg niet of je besmettelijk bent."

Hoe gaat het vaccineren in z’n werk?

Brama: "Voor de vaccinatie vul je een vragenlijst in waarin gevraagd wordt naar andere ziektes, medicijnen, allergische reacties et cetera. Aan de hand daarvan wordt een advies uitgebracht of je je kunt laten prikken. Als dat mag, krijg je het vaccin toegediend. Daarna moet je vijftien minuten op de vaccinatielocatie blijven om te kijken of je geen acute bijwerkingen krijgt. Als dat niet zo is, mag je weer naar huis. Mocht je wel last krijgen, is er altijd een arts in de buurt die kan handelen en voor je kan zorgen."

Hoe lang werkt het vaccin?

"Een recente studie laat zien dat de antistoffen na acht maanden nog steeds verhoogd in het bloed aanwezig zijn. De vraag is of het dan ook werkt", vertelt Brama. "Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, we moeten op termijn gaan merken hoe lang het in stand blijft en hoe lang het dus werkt."

Moet de prik jaarlijks herhaald worden?

Huisarts Remke van der Brugge: "Dat hangt er vanaf hoe lang het vaccin actief blijft. Dat weten we dus nog niet."

De eerste vaccins van de provincie kwamen aan in Nijmegen. De eerste prik werd gezet in het Radboudumc. Foto: Omroep Gelderland

Kan ik me laten vaccineren als ik andere medicijnen gebruik, allergieën heb of andere ziektes?

Brama: "Aan de hand van de vragenlijst die je vooraf invult, wordt gekeken naar wat in jouw situatie slim is. Een verpleegkundige brengt dan een advies uit. Wordt het complexer, bijvoorbeeld als iemand chemotherapie heeft gehad, wordt er met een arts gekeken. Iedere plek waar vaccins worden gezet heeft zo’n verpleegkundige en arts aanwezig." Het verschilt dus per persoon en per kwaal of er gevaccineerd kan worden en dat wordt op locatie bepaald.

Moet je je laten vaccineren als je al corona hebt gehad?

Het moet niet, maar het is heeft wel zin. Brama legt het metaforisch uit: "Je hebt een soort bazooka waarmee je grof geschut inzet tegen het virus, dat is het vaccin, en je hebt een scherpschutter – dat is al je corona hebt gehad. Als je je evengoed nog laat vaccineren, heb je een soort extra scherpschutter en ben je dus extra goed beschermd. Hoe vaker je iets herhaalt, hoe beter het afweersysteem wordt."

Zijn we niet allemaal proefpersonen voor het vaccin? Het is ‘maar’ op 30 duizend mensen getest.

Huisarts van der Brugge: "Dat is juist een grote groep mensen. Er zijn medicijnen die al gebruikt worden die op veel minder mensen getest zijn. Daar zijn ook conclusies aan verbonden en dat is zijn goede conclusies, anders zouden we de medicijnen niet gebruiken. Dus nee, we zijn geen proefpersonen."

Kan ik ergens de bijsluiter van de vaccins lezen?

Ja, die staan op de website van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen. Hier vind je de bijsluiter van het Pfizer/BioNTech-vaccin. De bijsluiter van het Moderna-vaccin wordt binnenkort toegevoegd.

Wanneer ben ik aan de beurt om het vaccin te krijgen?

De overheid heeft een vaccinatiestrategie ontwikkeld. Lees hier hoe dat in elkaar steekt en wanneer jij aan de beurt bent.

