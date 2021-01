Onderhoud van historische bruine vloot in gevaar door coronacrisis

Normaal gesproken maken de historische schepen van Wim, volgeladen met betalende gasten, zo'n 300 tochten in het jaar. Maar door de coronacrisis heeft zijn vloot van vier boten bijna het hele jaar stil gelegen. "We hebben maar een krappe vijfentwintig procent van onze omzet gevaren. Daar kunnen we de vaste kosten niet eens van betalen", vertelt Wim van den Berg van Botter Huren Harderwijk uit Hierden.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Onderhoud

Naar eigen zeggen stopt het bedrijf iedere cent die ze met de chartervaarten maken in het onderhoud van de oude boten. Per schip kost dat zo'n 10.000 euro per jaar. Het meeste onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers, zoals John Westerink. "Er zit verschrikkelijk veel onderhoud aan. Vroeger zeiden ze wel: koop een boot en werk je dood. Dat ging dan over schepen van staal, maar met houten schepen gaat het tien keer zo hard."

De overheid heeft 15 miljoen euro steun beloofd, maar daar heeft Wim nog geen cent van gezien. Hij begint zich zorgen te maken, want zijn geld is bijna op. "Ik vraag me ook af hoe het geld verdeeld gaat worden, wat wij precies gaan krijgen. Wij zijn met onze vier vissersschepen maar een klein onderdeeltje. Er zijn natuurlijk heel veel van die grote schepen en die hebben ook geld nodig, net als iedereen."

De overheid heeft inmiddels de belangenvereniging voor de Beroepschartervaart toegezegd dat het geld in het eerste kwartwaal uitgekeerd zal worden. Wat dat voor Botter Huren Harderwijk precies betekent is nog niet bekend.