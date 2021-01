Kees zoekt een maatje om op de alpenhoorn te spelen

"Eerst even mijn andere vest aandoen", mompelt Kees terwijl hij zijn schuurtje binnen komt lopen. "Mijn vrouw wil niet dat ik mijn kleren vies maak en alles weer terug mee het huis in neem. Ik zit namelijk bijna altijd onder de houtsnippers."

Kees bespeelt de drie tot vier meter lange alpenhoorn niet alleen, maar hij maakt ze ook. Vol concentratie freest hij de houten balk uit terwijl het zaagsel aan zijn vest blijven plakken.

De alpenhoorn is een signaal instrument afkomstig uit de Alpen. Het werd gebruikt om in de bergen met elkaar te communiceren. Elke toon stond voor iets. Zo konden boeren aan elkaar doorgegeven als ze bijvoorbeeld hulp nodig hadden bij een ziek dier.

Groepje blazers

“We zijn veel op vakantie geweest in Oostenrijk en Zwitserland en dat vond ik altijd zo mooi", vervolgt Kees zijn verhaal. "Toen kreeg ik van een man uit Zwitserland wat bladmuziek om te spelen. Maar ik had nog geen collega’s om samen mee samen te blazen. Want samen spelen met dit instrument is veel mooier. Je kan op allemaal verschillende hoogtes blazen. Uiteindelijk heb ik een groepje van drie bij elkaar gekregen om samen te blazen."

Nieuwe blazers

Voorzichtig haalt Kees de, in stukken opgedeelde, alpenhoorn uit de auto en drukt het in elkaar. Samen met, mede blazer, Melie loopt hij richting de Rijn om buiten met elkaar te spelen. Na het opstellen en stemmen galmen de zware hoorn geluiden over het water heen.

"We speelden dus altijd met z’n drieën, maar helaas is er een aantal weken geleden één weggevallen. En daarom zoeken we een speler erbij om op de alpenhoorn te blazen. Je hoeft het nog niet te kunnen spelen. Dat komt vanzelf. Je moet vooral je kaken trainen om goed te kunnen blazen en verder is het gewoon veel oefenen."

Of je het al kunt spelen of niet, iedereen is dus welkom. Lijkt het je leuk? Klik dan hier en laat het Kees en Melie weten.

Kijk hieronder naar het item waarin Kees zijn verhaal doet.





