Vernietigend rapport over Oostpool: seksuele intimidatie, machtsmisbruik en agressie

Seksuele intimidatie, machtsmisbruik en agressie. Daarvan zou de afgelopen jaren onder meer sprake van zijn geweest bij Theatergroep Oostpool in Arnhem. Dat blijkt uit een vernietigend rapport waarvan dinsdag de hoofdlijnen officieel naar buiten zijn gebracht. De rapportage werd opgesteld door een onafhankelijke commissie in opdracht van de Raad van Toezicht van Oostpool.

"Aan de hand van 53 meldingen constateert de onderzoekscommissie een patroon van grensoverschrijdend gedrag bij de voormalige directie", meldt de Raad van Toezicht in een verklaring. Het gaat hierbij om artistiek directeur Marcus Azzini en voormalig zakelijk directeur Ruud van Meijel.

Naar aanleiding van het rapport zijn de Raad van Toezicht en de artistiek directeur overeengekomen dat Azzini vertrekt bij Oostpool. Hij had zijn werkzaamheden al in juni 2020 neergelegd. Van Meijel vertrok in 2019 om directeur te worden van het Chassé Theater in Breda.

Gesprekken met vijftig mensen

De onderzoekscommissie voerde gesprekken met zo'n vijftig betrokkenen. Behalve met (ex-)werknemers en (ex-)stagiaires ook met Azzini en de voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht, Karen Verkerk. De commissie spreekt van een 'breed gedragen beeld/patroon van wat zich binnen Oostpool heeft afgespeeld gedurende periode 2008-2019'.

Uit de gesprekken komt het beeld naar voren dat er sprake is van flirtgedrag, het proberen te zoenen of poging tot verdergaande seksuele handelingen door artistiek leider Azzini. Ook zou binnen Oostpool de sfeer bestaan dat het niet ingaan op avances negatieve gevolgen zou hebben voor een verder carrière binnen de theatergroep.

Verder constateert het rapport dat de meldingen een patroon laten zien waarbij werknemers onheus bejegend zouden zijn door voormalig zakelijk directeur Van Meijel. Er wordt gesproken over schreeuwen, machtsmisbruik, kleineren en vernederen.

Een storm van kritiek

De zaak kwam aan het rollen door een brief van vier (ex-)freelance werknemers/stagiairs in maart 2020. Naar aanleiding daarvan werd een eerste klachtonderzoek gedaan door bureau Bezemer & Schubad. Dat bureau constateerde dat er niet of onvoldoende gebleken was dat er sprake was van machtsmisbruik of seksuele intimidatie.

Na een storm van kritiek van een groot aantal (ex-)medewerkers werd een tweede onderzoek ingesteld, waaruit nu dus een schokkend beeld blijkt.

De Raad van Toezicht van Oostpool zegt de conclusies integraal te delen en zal de aanbevelingen om tot een veilige werksfeer opvolgen.

