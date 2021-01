Wetenschappers strijden tegen ontbossing met dit radarsysteem

Met het zogenoemde RADD (Radar for Detecting Deforestation) kunnen handhavers in Afrikaanse landen sneller en beter ingrijpen dan tot nu toe mogelijk was.

800.000 hectare

In Afrika verdwijnt elk jaar ruim 800.000 hectare bos. Dat staat ongeveer gelijk aan een vijfde deel van Nederland. Een groot deel daarvan is illegaal gekapt.

Illegale ontbossing tegengaan is best lastig, houtkap is namelijk moeilijk op te sporen. Boven Afrikaanse regenwouden is het bijna altijd bewolkt. Op gewone luchtbeelden is dan niet te zien, wat er onder die wolken gebeurd. Daarnaast hebben lokale overheden niet voldoende mensen om overal toezicht te houden.

Ontbossingsalarm

Maar de uitvinding van de Wageningse onderzoekers brengt hier verandering in. Die maakt gebruik van radarbeelden waarmee de ontbossing live te zien is. "Rangers in nationale parken in Afrika krijgen een ontbossingsalarm op hun mobiele telefoon en kunnen dan meteen naar de juiste plek reizen", vertelt onderzoeker Johannes Reiche.

Zijn onderzoeksgroep gaat het RADD uitbreiden, totdat het wereldwijd te gebruiken is. Bijvoorbeeld ook in Zuid-Amerika en Indonesië waar enorme stukken jungle verdwijnen om plaats te maken voor bijvoorbeeld sojaplantages.

Reiche: "De beelden die RADD maakt blijven via Google voorgoed bewaard. Een ontbosser kan achteraf nooit meer zeggen dat er niet is gekapt. Dat werkt hopelijk afschrikwekkend en gaat corruptie tegen."