Een jaar na het familiedrama: 'Duiven was in shock'

Het huis is inmiddels verkocht. De nieuwe bewoners gaan het uitgebrande pand slopen en bouwen er iets nieuws voor terug. Het verleden wordt daarmee nog een beetje meer afgesloten. Maar tot die tijd zijn de gevolgen van de brand van een jaar geleden nog duidelijk zichtbaar.

Rolluiken dicht

Die bewuste vrijdagochtend 24 januari vergeet buurman Jan Bisseling nooit meer. Rond 07.30 uur werd hij aangesproken door fietsers die rook uit het huis aan de overkant zagen komen. Jan rende meteen naar het huis toe. "Ik heb toen geroepen en op de gesloten rolluiken gebonkt."

Hij wist dat het gezin - vader Jan, moeder Lenie en hun 20-jarige dochter Leja - thuis moest zijn.

De melding van een woningbrand kwam ook binnen bij Preben Brasik, bevelvoerder van de brandweer in Duiven. "Onderweg ernaartoe hoorde ik dat er mogelijk slachtoffers waren, dat maakt de situatie al anders", vertelt Brasik een jaar later in de kazerne van Duiven.

Geen gewone woningbrand

De politie had inmiddels een raam geforceerd, zodat de brandweer naar binnen kon om te blussen. "Maar het vuur ontwikkelde zich zo anders dan bij een gewone woningbrand, dat ik dacht: er klopt iets niet", aldus de bevelvoerder.

Twee brandweermannen van zijn team vonden op de eerste verdieping het mannelijke slachtoffer, hij was overleden. Omdat er zo veel rook was en de situatie te risicovol was voor de brandweerlieden, besloot Brasik in overleg met de officier van dienst eerst te blussen en niet meer te gaan zoeken naar de andere twee slachtoffers. "Een heel heftig besluit voor dat moment, maar we konden niet anders. Het was voor iedereen ter plekke ook zeker dat de andere twee ook niet meer zouden leven."

Als later dan de moeder en dochter gevonden worden, en blijkt dat ze al overleden waren voordat de brand begon, is de schok voor iedereen groot. Preben Brasik wil er niet op ingaan, maar zegt alleen: "Ja, dat beeld dat sla je op en dat raak je ook nooit meer kwijt. "

Koffie en kaarsjes

Ook voor buurman Jan Bisseling was de schok een jaar geleden groot, toen het bleek te gaan om een familiedrama. "Ik had dit totaal niet zien aankomen. Met oud en nieuw hadden we nog samen een borrel gedronken. Het was gezellig. Ik heb niks geks gemerkt."

Bisseling had altijd prima contact met zijn buren. Hij kende Jan al jaren, vanuit het dorp. Zijn kinderen trokken regelmatig op met dochter Leja.

Een jaar later zijn er voor sommige mensen nog steeds vragen. Het 'waarom' is voor veel Duivenaren niet duidelijk geworden. In de Witte Kapel lag een jaar geleden een boek waar condoleances in geschreven konden worden. Iedereen die Jan, Lenie of Leja kende, kon er terecht.

"Duiven was in shock", zegt initiatiefnemer en predikant Jolande van Baardewijk. "Ze konden hier een kop koffie drinken, een kaarsje branden en hun verdriet delen. Er zijn zeker zeventig tot honderd mensen geweest. "

Van Baardewijk kijkt er in dat opzicht goed op terug. "Er was behoefte om er over te praten, ook door veel jongeren, vrienden van Leja."

Aan de bel trekken

De predikant uit Duiven had graag nu - een jaar later - weer de deuren open gegooid voor wie daar behoefte aan heeft, maar helaas is dat door de coronacrisis niet mogelijk. De gebeurtenis heeft volgens Van Baardewijk veel impact gehad. "We zullen er nooit achter komen wat het verhaal erachter is geweest. Ik hoop alleen voor de toekomst dat mensen die zó in de knoop zitten dat ze geen uitweg meer zien, een ander pad kiezen en toch ergens aan de bel trekken. "

Bevelvoerder Preben Brasik heeft de gebeurtenis inmiddels een plek kunnen geven. "Ik heb er veel over gepraat, met familie, vrienden en met collega's. " Het is één van de heftigste dingen die hij als brandweerman heeft meegemaakt. Buurman Bisseling wil benadrukken dat brandweer en politie heel correct en menselijk hebben gehandeld, een jaar geleden.

Als hij Duiven inrijdt, werpt ook Preben Brasik altijd een blik op het uitgebrande huis aan de Roodwilligenstraat. "Dan kijk je toch even van, daar is het gebeurd. In het begin is dat heel pijnlijk. Maar inmiddels zijn de scherpe kantjes er een beetje vanaf. "

