Streep door coronaprotest in Apeldoorn, organisator 'annuleert' demonstratie

Dat de komende demonstraties zijn afgelast wil niet zeggen dat er geen mensen bijeenkomen: dat laat hij aan ieder voor zich. Alleen wil hij niet de verantwoording voor de demonstraties nemen, laat hij op Facebook weten.

ME ingezet

Afgelopen zondag liep een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam uit de hand. Ook deze demonstratie was georganiseerd en vervolgens weer geannuleerd door Reijinga, maar dat weerhield duizenden mensen er niet van naar het plein te komen. De ME moest eraan te pas komen om het plein schoon te vegen. Meer dan honderd mensen werden gearresteerd.

De demonstratie van afgelopen zondag in Amsterdam liep uit de hand. Foto: ANP

De gemeente Apeldoorn kreeg een melding van de organisator dat die op 31 januari wilde demonstreren op het Zwitsalterrein. "We hadden de melding in beraad en wilden erover met de organisator in gesprek."

Honderden geïnteresseerden

De gemeente heeft dinsdagmiddag nog geen bericht gehad van Reijinga dat hij het protest heeft afgeblazen. "Het Facebook-bericht is ons bekend, maar we hebben nog geen afmelding gehad."

Op Facebook hebben bijna honderd mensen aangegeven naar de demonstratie in Apeldoorn te gaan. Nog eens meer dan driehonderd mensen zijn geïnteresseerd in het event.

De woordvoerder van de gemeente kan nog niet zeggen of er maatregelen worden genomen om taferelen zoals op het Museumplein te voorkomen. "Daar beraden we ons nog op", zegt hij.

Koffie drinken

Behalve die in Apeldoorn zette Reijinga ook een streep door de demonstraties in Maastricht, Utrecht, Leeuwarden en Den Bosch. Wel wil hij de demonstratie tegen het kabinet Rutte op 14 maart op het Malieveld in Den Haag gewoon laten doorgaan, evenals die op 21 maart op het Museumplein in Amsterdam die gericht is tegen burgemeester Femke Halsema.

Ook zegt hij de komende weken op zondag koffie te gaan drinken op het Museumplein. "Dat is mijn recht. Ik roep niemand op om dat ook te doen want dan rui ik op, maar velen zullen zich wederom aansluiten."