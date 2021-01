Nijmegen wil onbewuste bijstandsfraude en terugvorderingen helpen voorkomen

Vertrouwen in mensen

De nieuwe werkwijze is gestoeld op vertrouwen in mensen in plaats van wantrouwen, vertelt wethouder Petra Molenaar (SP). “We willen ervoor zorgen dat de bijstand zo goed mogelijk bij de mensen die het nodig hebben komt. Dat betekent dat we gaan proberen ervoor te zorgen dat mensen niet per ongeluk fouten maken in hun aanvraag voor een bijstandsuitkering, zodat ze ook niet in een situatie komen waarin ze moeten terugbetalen. We zien in de praktijk dat mensen die de bijstandsregels niet naleven dat lang niet altijd bewust doen, maar simpelweg niet weten dat ze de regels overtreden.”

Contact leggen

Om dat te realiseren moeten de gemeente nog beter gaan communiceren, zegt Molenaar. “We gaan echt het contact met mensen zoeken. Daarom gaan we contact leggen bij mensen wanneer er een verandering in hun situatie plaatsvindt die gevolgen kan hebben voor hun uitkering, zoals een scheiding of als er kinderen uit huis gaan. We leggen contact bij de uitkeringsaanvraag, maar ook nog op een later moment. We proberen voor maatwerk te zorgen. Daarbij kijken we ook of er ook andere instrumenten zijn waar we mensen nog mee kunnen helpen. Bijvoorbeeld met de armoederegeling of het op een zo sociaal mogelijke wijze zorgen voor terugbetaling als dat noodzakelijk is. Dat hoeft niet altijd met een boete te zijn. Mensen in de bijstand hebben het immers al niet breed.”

Giften

Een situatie als in Wijdemeren waarbij een bijstandsgerechtigde vrouw duizenden euro’s moet terugbetalen omdat ze boodschappen geschonken kreeg, wil Molenaar voorkomen, evenals terugvorderingen bij toeslagen. “Daarom stellen we 1200 euro aan giften per jaar vrij. Dat mag een bijstandsgerechtigde dus zonder consequenties voor de uitkering ontvangen. Verder maken we het makkelijk om juridische bijstand te vragen, ook bijvoorbeeld bij de aanvraag van toeslagen.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7