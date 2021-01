Extra onderzoek naar nieuwe sporthal van 8 miljoen in Ruurlo

Er komt voorlopig nog geen nieuwe sporthal bij zwembad de Meene in Ruurlo. Er is aanvullend onderzoek naar de juiste locatie nodig. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland heeft het voorstel teruggetrokken.

Het college wilde acht miljoen uittrekken voor een nieuwe sporthal bij zwembad de Meene. Maar die locatie stuit op verzet in Ruurlo.

Veel reuring in Ruurlo

Vorige week tijdens de commissievergadering bleek al dat er veel reuring was, toch heeft wethouder Anjo Bosman pas vandaag besloten om het voorstel terug te trekken. "Ik heb pas afgelopen maandag met de voorzitter van VV Ruurlo gesproken". De club heeft een alternatief plan bedacht. "Ik kende dat plan niet en heb er niet pas iets over gehoord. En aangezien er nog meer commotie is in Ruurlo heb ik besloten om het plan terug te trekken. "

Ondanks dat het voorstel van de agenda is gehaald, wordt er tijdens de raadsvergadering dinsdagavond wel over het onderwerp gesproken. De oppositie legt namelijk een motie op tafel waarin staat dat er binnen drie of uiterlijk binnen zes maanden een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de voor- en nadelen van alle locaties.

'We bouwen de sporthal niet voor de raadsleden'

De coalitie vindt een gedegen onderzoek belangrijker dan het tempo en stemde daarom niet in met de motie: "We hebben nu toch ook te maken met een geheel nieuw voorstel van VV Ruurlo en dat moet je dan ook goed onderzoeken", zegt Gerard Hilhorst van het CDA. "Er zijn positieve reacties binnengekomen op deze locatiekeuze, maar er zijn ook heel veel negatieve reacties binnengekomen en daar zijn we van geschrokken", zegt Joke Pot van Gemeentebelangen Berkelland. "We zetten de sporthal niet voor ons raadleden neer, maar voor de inwoners van Ruurlo, dus we moeten het daar goed over gaan hebben."

In maart praat de raad over de kaders voor het locatie-onderzoek.

Zie ook: Berkelland wil 8 miljoen euro vrijmaken voor nieuwe sporthal Ruurlo