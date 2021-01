'Commercie is lang niet altijd goed'

Geld verdienen moet lang niet altijd het belangrijkste doel van een ondernemer zijn, vinden Pieter en Marianne van Vemde. Pieter's vader, Aalt van Vemde, gaf het goede voorbeeld 75 jaar geleden met vakantiepark De Remboe.

In het boek wat over Van Vemde gemaakt is gaat het veel over zogenoemd 'sociaal ondernemerschap'. Dit zijn ondernemingen die een belangrijke maatschappelijke missie hebben, en dus niet perse bestaan om geld te verdienen.

Pieter van Vemde: "Ik was jong en groeide hiermee op. Toen vond ik alles heel gewoon." Pas later kwam hij erachter hoe bijzonder de visie achter het idealistische vakantieoord van zijn vader was. "Dat is ook de reden dat we het in het boek veel hebben over sociaal ondernemerschap. Mijn vader had dat toen al en het komt steeds meer terug.

De belangrijkste boodschap: "Al het commerciële leidt lang niet altijd tot iets wat het prettigst is voor iedereen." De Remboe is momenteel niet meer in handen van de familie Van Vemde.

Wie is de vrouw op de cover?

Op de omslag van het boek, 'De Remboe, dat is een heerlijk oord', is bijzonder. Want niemand weet namelijk wie de vrouw op de foto is. Weet hij wie het is?

Wie is de vrouw op de cover? Foto: Omroep Gelderland

