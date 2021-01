Kontaktraad bundelt Loilse hartenwensen

"Het hart wordt bij iemand in de straat aan de deur gehangen, waarna diegene zijn of haar wens op de kaart schrijft", legt Tonnie Peters van de Kontaktraad Loil uit. "Vervolgens geeft deze persoon de kaart door aan de buurman of buurvrouw en zo gaat de kaart de hele straat door. Als iedereen dan zijn of haar wens op het hart heeft geschreven, halen wij deze weer op." Vervolgens zullen alle hartenwensen van Loil gebundeld worden tot één boek, dat op Valentijnsdag, zondag 14 februari, verspreid wordt onder alle inwoners van het dorp. "Daar doen we dan ook een valentijnsontbijt bij en een kaart met wensen, die alle bewoners voor hun raam kunnen zetten", aldus Peters.



De Kontaktraad is al vanaf het begin van de coronacrisis bezig om de Loilenaren met elkaar in verbinding te houden. "Dat hebben we onder meer al met een stamppottenactie gedaan, maar ook met 'Hart van Loil TV' dat wordt uitgezonden op REGIO8", geeft Peters aan. "Iedereen is toch een beetje somber en met zulke acties willen we de sleur doorbreken en voor samenhang zorgen."





