Villa Mondriaan zoekt Toorop-reproducties

Naast de fysieke schilderijen, is Villa Mondriaan ook geïnteresseerd in de verhalen achter de reproducties. “Dit is een unieke kans om uw reproductie terug te zien in het museum en om de kunsthistorische en persoonlijke waarde ervan met anderen te delen”, schrijft het Winterswijkse museum in een persbericht. Evenals Piet Mondriaan heeft ook Toorop in Winterswijk gewoond. Volgens Villa Mondriaan hadden ze in het dorp tekenles van dezelfde leraar.



De tentoonstelling moet tussen 5 maart en 19 september van dit jaar te bezichtigen zijn in Villa Mondriaan. Momenteel is het museum in Winterswijk gesloten in verband met de geldende coronamaatregelen.





