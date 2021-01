Vaccineren gaat door, mensen met verstandelijke beperking aan de beurt

Voor zeventiger Willie veranderde het leven drastisch door de coronacrisis. Hij was voor die tijd behoorlijk actief en ging naar de scouting, had een bezoekrelatie buiten het park en ging meerdere keren per jaar logeren bij zijn zus. "Dat kon allemaal niet meer. Alleen rond de kerst heeft hij drie weken bij zijn zus gelogeerd. Zij woont nog in het ouderlijk huis, dus dat is voor hem echt thuiskomen", zegt zijn begeleider Daniel Plomp.

Dat Willie plotseling geen handen meer mocht schudden en afstand van anderen moest houden, was erg wennen. Binnen De Hartenberg legden ze hem uit dat mensen anders ziek konden worden. Daar hield Willie zich zo goed en zo kwaad als dat ging aan.

'Moeilijk om echt te begrijpen'

Dinsdag werd hij gevaccineerd. De begeleiding heeft geprobeerd uit te leggen wat het betekent en wat erbij komt kijken. "Dat hij nu geprikt wordt, zodat mensen niet meer ziek worden", zegt Plomp. "Maar dat is wel een hele moeilijke om echt te begrijpen."

Het vaccineren gebeurde in kleine groepjes in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Zodra de prik was gezet, kregen de bewoners een cupcake en een officieel prikdiploma. Dat helpt om de spanning wat te verminderen.

Regiodirecteur Saskia Emmerik is blij dat de bewoners van De Hartenberg hun vaccinatie hebben gekregen. "Dit is een enorm belangrijk moment, waar we heel lang naar hebben uitgekeken en wat toch onverwacht ineens op ons pad is gekomen", zegt ze.

"Vorige week maandag hoorden we het eerste gerucht dat we mogelijk vaccins zouden krijgen, dinsdagavond besloot de Tweede Kamer dat het ook daadwerkelijk zou gebeuren en in de loop van woensdag kwam het definitieve bericht dat we het gewenste aantal zouden krijgen", aldus Emmerik.

Daarna begon de logistieke operatie nog voor het Wekeromse woonzorgcentrum. Qua organisatie moest alles in rap tempo gereed worden gemaakt en bovendien waren er verschillende toestemmingsverklaringen nodig.

"Uiteindelijk kregen vandaag ongeveer vierhonderd mensen een prik. En binnen heel 's Heeren Loo zijn dat er ruim vierduizend", zegt directeur Emmerik. "We zijn er heel blij mee. We hebben ervoor gekozen eerst onze kwetsbaarste cliënten te vaccineren, mensen die hier wonen en werken en hun hele leven hier hebben. De komende weken hopen we onze andere cliënten ook te vaccineren."

