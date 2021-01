De kappers zijn al wekenlang dicht: 'Ga niet zelf rommelen, je krijgt echt spijt'

Sinds 11 december is dus ook de kapperszaak van Edwin van Staalduinen van Esta Haarmode in Winterswijk gesloten. Zijn er mensen die nu in paniek bellen? "Ja, vooral de dames hebben last door uitgroei", zegt Van Staalduinen.

"Ga niet zelf rommelen, want je krijgt echt spijt. Je kunt wel een goed verfpakket bestellen en die wordt dan thuis geleverd met een goed instructiefilmpje. Zelf blonderen zou ik zeker niet doen. Want soms kan het helemaal verkeerd uitpakken en heb je een groen kapsel."

Wat is het grootste 'haar'-probleem?

"Bij de dames die zelf knippen. Vooral bij lang haar is het uitkijken. Je kunt wel aan de gang met een uitdunschaar, maar voor de rest, wacht tot de kapper weer open gaat. Want ik zie de foto's die de klanten mij appen en dan bellen ze voor advies. Maar dan kan ik alleen maar zeggen, er is niets meer aan te doen, want je hebt het helemaal verknipt."

Echt een vak

"Kapper zijn is een écht vak en daar kom je achter wanneer je het zelf doet." Zijn er ook ook mannen die in paniek bellen? "De mannen zijn er makkelijker in. Die doen even met de tondeuse wat bijwerken, en kammen het haar naar achteren en even wat waxen. Dan maar een corona-coup, zoals ik zelf."

Luister naar het fragment op Radio Gelderland.

