Gemeente Nijmegen koopt gebouw Museum Het Valkhof

In 2019 had de gemeente al afgesproken om 11 miljoen te investeren voor de verbouwing van het museumpand aan het Kelfkensbos. Voorwaarde was dan wel dat de gemeente het gebouw aankoopt, zodat ze geld steekt in een pand dat haar eigendom is. De kosten van de aankoop worden terugverdiend uit de huuropbrengsten.

Verbouwing kost 14 miljoen

Voor de verbouwing is in totaal 14 miljoen euro nodig. Het museum neemt de 3 miljoen die nodig is voor de nieuwe museale inrichting voor haar rekening.

De raad beslist binnenkort over de koop en het vrijgeven van de financiële middelen. Daarna volgt de keuze voor de architect voor de verbouwing en wordt het ontwerp opgesteld. Tegelijk komt er een ontwerp voor de museale herinrichting.

Valkhof zo'n twee jaar dicht

Wethouder Noël Vergunst: "Eind 2022 willen we beginnen met de verbouwing. Het Valkhof gaat dan tot begin 2025 dicht. Mogelijk kunnen we tussendoor delen open, daarbij kijken we hoe Museum Arnhem dat heeft gedaan."

Wethouder Bert Velthuis vertelt dat het aankoopbedrag in 30 jaar terugbetaald moet zijn. "Dan is Het Valkhof niet de eigenaar, maar heeft Nijmegen de kosten eruit gehaald."

Raad eerder kritisch over aankoop museum

De raad was eerder wel kritisch over de aankoop van het museum. Zo zei SP-leider (collegepartij) Hans van Hooft dat er niet weer zulke toestanden moeten komen als met het Goffertstadion, waarbij er grote huurachterstanden kwamen.

Van Hooft zegt dat dit besluit nog langs de raad moet, maar noemt de aankoopt van een museum nu wel iets anders dan van een voetbalstadion. "Een museum kun je nooit failliet laten gaan. Het zou toch een beetje gek zijn als de tiende stad van Nederland geen museum heeft. Met een stadion is dat toch anders. Het is geen maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente om een profclub overeind te houden."

