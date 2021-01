Eindelijk een bestuur voor Kulturhus Kekerdom

Het Kulturhus Kekerdom heeft per 1 januari 2021 een nieuw bestuur en beheerder. Dit nieuwe bestuur bestaat uit Harry Hampsink (voorzitter), Kitty Gerritsen (secretaris) en John Plass (penningmeester). Moniek Heitink is het afgelopen jaar al gestart als beheerder.

Omdat er vanuit de Kekerdomse gemeenschap in eerste instantie geen belangstelling bestond om een bestuur te vormen van de stichting Kulturhus Kekerdom hebben Hans Jeurissen en Jules Dahlmans, beiden werkzaam bij de gemeente Berg en Dal, deze taak vanaf het begin in augustus 2012 op zich genomen.

Hans en Jules hebben altijd gevonden dat het bestuur gevormd zou moeten worden door mensen uit de gemeenschap. Ook omdat het minder wenselijk is dat gemeenteambtenaren zitting hebben in een dorpshuisbestuur is steeds gezocht naar een invulling met lokale vrijwilligers. Deze invulling is nu gevonden.

Kulturhus van cruciaal belang voor het dorp

De nieuwe beheerder en het bestuur zijn inwoners van Kekerdom die allemaal betrokkenheid hebben met de gemeenschap en lid zijn van een vereniging(en) en/of deel uit maken van vrijwilligersgroep(en). "We vinden de aanwezigheid van een Kulturhus en het gebruik hiervan van cruciaal belang voor ons dorp en willen ons hiervoor graag inzetten."

"We kunnen dit niet alleen en hebben hiervoor de huidige en nieuwe gebruikers nodig. We streven er bovendien naar een aantal vrijwilligers te vinden die ons helpen om van het Kulturhus een actief gemeenschapshuis te maken, een ruimte waar iedereen terecht kan voor een kop koffie, praatje of een activiteit," aldus het nieuwe bestuur. "We gaan ons samen de komende tijd uitgebreid oriënteren en in gesprek met de huidige en nieuwe gebruikers."