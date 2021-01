De Wolf en Janga in basis bij NEC in bekerduel tegen Fortuna

Via de beker kan NEC wat kleur geven aan dit seizoen. Want in de eerste divisie is de ploeg eigenlijk al een beetje uitgespeeld, zo lijkt het. De achterstand op de directe promotieplekken is met twaalf punten schier onoverbrugbaar. En deelname aan de play-offs lijkt nauwelijks mis te gaan, tenzij er een enorme inzinking zou komen. Dus is focussen op de beker logisch voor de Nijmegenaren.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Janga terug

Daarom worden er geen gekke dingen uitgehaald met de opstelling. Veel clubs geven in de beker reserves vaak de kans op speeltijd, maar NEC komt met de sterkste mogelijke elf. In de spits krijgt Rangelo Janga vermoedelijk weer de voorkeur boven Jonathan Okita. Mathias De Wolf staat voor het eerst in de basis, dat gaat ten koste van Jonathan Okita.

Branderhorst in de goal

Trainer Rogier Meijer kiest daarmee voor een 4-4-2-formatie. Joep van der Sluijs is er niet bij, hij is nog herstellende van een meniscusblessure. Matthijs Branderhorst verdedigt het doel in dit bekerduel. "Ik denk dat de beker altijd iets aparts is`", zegt de trainer. "Eén wedstrijd winnen en je zit al in de kwartfinale en die speel je sowieso thuis. We kijken wel even naar wat frisse benen, want we spelen maandag alweer. Er komen één of twee of misschien wel drie aanpassingen. Het geraamte blijft staan, we maken er geen tombola van. Maar Matthijs gaat in ieder geval keepen."

De beoogde basiself van NEC Foto: Omroep Gelderland

NEC kwam dit seizoen opvallend genoeg nog niet in actie voor de beker. De eerste ronde tegen Quick ging niet door vanwege corona en in de tweede ronde werd NEC vrijgeloot.

Vaker tegen Fortuna

NEC bekerde in 2018 ook tegen Fortuna Sittard, dat toen met 3-2 won in De Goffert. In 2011 was er een bekertreffen in Sittard. De thuisclub kwam met 2-0 voor, maar uiteindelijk won NEC na verlenging met 4-2. Fortuna is dit seizoen goed bezig in de eredivisie. Na een beroerde start heeft de ploeg, waar oud NEC-spits Sjoerd Ars het technisch beleid bepaalt, zich opgewerkt van de degradatiezone naar een plaats in de middenmoot.

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Odenthal, El Karouani; De Wolf, Vet, Proper, Bruijn; Tavsan, Janga.