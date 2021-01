Omroep Gelderland maakt podcast over eeuwenoude landgoederen

Gelderland telt tientallen kastelen en landgoederen en velen zijn nog altijd particulier bezit. Vaak zwaait een familie die al eeuwenlang op het landgoed woont de scepter. Hoe onderhouden kasteelbewoners een historisch landgoed in deze moderne tijden? Die vraag staat centraal in een nieuwe vierdelige podcastserie van Omroep Gelderland: Een Gelders Landgoed. Verslaggever en historicus René Arendsen duikt in het leven van de familie Van de Plassche-Staring op landgoed De Wildenborch in Vorden.

Jennine van de Plassche-Staring is de achtste generatie die op kasteel De Wildenborch woont. Ze stamt af van de beroemde Achterhoekse dichter A.C.W. Staring die aan het einde van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw op het kasteel woonde.

Jennine en haar man Evert-Kees bewonen De Wildenborch sinds 2005. Ze vertellen openhartig over hun leven als kasteelbewoners, maar ook over hun zorgen om het eeuwenoude familielandgoed voor de toekomst te bewaren.

Juist in Gelderland zijn nog veel landgoederen tot op de dag van vandaag particulier bezit. Arendsen: "Landgoederen horen bij de Nederlandse cultuur en geschiedenis, maar worden vaak gezien als typisch buitenlands. Op vakantie in Duitsland en Groot-Brittannië vergapen we ons aan de mooiste kastelen en landgoederen, maar die hebben we ook in eigen land."

De échte betekenis van een landgoed

René Arendsen wil met deze podcast het echte verhaal over een Gelders landgoed anno 2021 vertellen. "Vaak hebben we een enorm Downton Abbey-idee als we denken aan het leven op een kasteel. Zoiets met butlers en elke dag grote diners in deftige kleding. Dat is bijvoorbeeld wat Jort Kelder graag in zijn programma's laat zien. Ik wil dat romantische plaatje doorbreken en vertellen wat het leven op een landgoed anno 2021 echt inhoudt."

Arendsen benadrukt dat de podcast echt een 'feelgood-verhaal' is. "Het is een reis door zevenhonderd jaar Gelderse geschiedenis. Iedere aflevering gaan we op bezoek bij een enorm aardige familie die in een bijzondere wereld leeft. Luisteraars kunnen hun ogen dicht doen en lekker wegdromen vanuit hun luie stoel naar een andere wereld heel dicht bij huis."

De podcast Een Gelders Landgoed is te luisteren via onder andere Apple Podcasts, Stitcher en Spotify, maar ook via www.gld.nl/podcasts. De eerste aflevering staat op zaterdag 23 januari online. De overige drie afleveringen zijn daarna om de dag te horen. De laatste aflevering is op vrijdag 29 januari.

Luister hier alvast naar de trailer van Een Gelders Landgoed.