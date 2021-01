Gitaar van zingende agent Thijs gestolen: 'Die heeft emotionele waarde'

Blue Monday, de depressiefste dag van het jaar, is voor zingende politieagent Thijs Roseboom nog net even wat erger geworden. Precies op deze dag is zijn gitaar gestolen uit zijn bus. Ook is een hoop waardevolle apparatuur verdwenen.

Maandag kwam hij bij zijn bus, die voor de deur in Huissen geparkeerd stond en zag toen dat de achterkant was opengebroken. Roseboom baalt behoorlijk. "De schade loopt in de duizenden euro’s. Een tablet, een grote bluetoothspeaker, camera mijn laptop met persoonlijke foto’s… de hele bus is leeggehaald."

Het meest baalt hij van zijn verdwenen gitaar van het merk Eastman, met een flinke beschadiging onder het klankgat. "Daar zit emotionele waarde aan."

Misschien op Marktplaats?

Hij heeft nu helemaal geen gitaar meer en kan dus een tijdje niet oefenen. "Ik houd Marktplaats in de gaten, misschien verschijnt hij daarop", zegt de zingende agent hoopvol. "Mijn gitaarleraar was zijn gitaar een keer vergeten en zag die een jaar later terug op Marktplaats, die zijn we toen terug gaan halen. Dus wie weet."



Agent Thijs Roseboom ging aan het begin van de coronacrisis het hele internet over met een serenade waarin hij een liedje van Freddie Mercury speelde. Bekijk hieronder de video, tekst gaat daarna verder.

👮 Een serenade winnen van deze zingende agent, omdat je netjes thuisblijft... Wie wil dat niet?! 🤘🎶 Posted by Omroep Gelderland on Tuesday, April 14, 2020

Roseboom heeft aangifte gedaan. "Best gek om een keer aan de andere kant te staan. Ik moet nu alle gegevens verzamelen van alle apparatuur die is gestolen, een heel werkje."

'Ik ben gezond, dat is het belangrijkste'

Het zat Roseboom sowieso al niet mee. De bus, die hij aan het ombouwen is zodat hij er mee kon gaan touren zodra de coronacrisis voorbij is, is vlak voor de diefstal kapot gegaan. "Dat is ook nog drieduizend euro onderhoudsschade. Maar goed, ik ben gezond, en dat is toch het belangrijkste", besluit hij.

