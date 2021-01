Ermelose dj Jorda verovert Latijns-Amerika, clip in première op grootste YouTube-kanaal

De videoclip van de 25-jarige Jordy van Loo - de echte naam van dj Jorda - ging maandagavond in première op het Braziliaanse YouTube-kanaal Kondzilla.

Het kanaal is het grootste in Latijns-Amerika en heeft bijna 63 miljoen abonnees en meer dan 33 miljard views. Dat betekent dus letterlijk een miljoenenpubliek voor de dj/producer uit Ermelo.

Dj Jorda is uiteraard apetrots op zijn succes. Hoe hij er als eerste Nederlander in is geslaagd om op Kondzilla te komen, is eigenlijk toeval. "Ik maak zelf al een tijdje latinmuziek", legt Jordy uit.

"Op een gegeven moment maakten wij een Braziliaans nummer en toen zijn we bij een vocalist uitgekomen die woonachtig is in São Paulo. Toen heeft dat YouTube-kanaal het liedje gehoord en die waren super enthousiast en toen stonden we er opeens op", blikt de dj terug.

Kondzilla is het kanaal van de Braziliaanse platenbaas en regisseur Konrad Dantas. Die produceert zelf de videoclips op zijn kanaal en daar wordt behoorlijk naar gekeken.

Dj Jorda wappert met de Nederlandse vlag op het grootste YouTube-muziekkanaal ter wereld Foto: Orangeview (still uit videoclip)

"Kondzilla is eigenlijk één van de grootste YouTube-kanalen ter wereld", zegt Jordy. "Op muziekgebied zelfs de grootste geloof ik. Het kanaal heeft 63 miljoen abonnees. Ik hoop dat die allemaal mijn liedje gaan luisteren, dat zou wel mooi zijn", zegt hij met een glimlach van oor tot oor.

Onwerkelijk

"Ja het voelt nog een beetje onwerkelijk", gaat hij verder. "Het is net allemaal natuurlijk gebeurd en het is wel heel gaaf. Ik besef het ook wel een beetje. Maar de stappen die hierna kunnen komen, het besef dat we echt met grote artiesten kunnen werken, dan denk ik: gebeurt dit allemaal echt? Dus eigenlijk een heel mooi gevoel, maar nog een beetje onwerkelijk."

