Koos maakt honderden vogelhuisjes om dakloze broer te helpen

We spreken met Koos af bij zijn woning in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Bij binnenkomst verontschuldigt hij zich dat zijn broer niet is op komen dagen. "Het is ook geen gemakkelijke man." Maar even later verschijnt hij alsnog. Hij wil meewerken, maar niet met zijn naam worden genoemd.

Pijnlijke scheiding en hoge rekeningen

De broer van Koos vertelt uitgebreid over de scheiding met zijn Poolse vrouw die voor hem pijnlijk en onverwacht was. Ze zou hem bovendien met een belastingschuld van duizenden euro's hebben opgezadeld en omdat ze nog een minderjarige dochter heeft, moest hij het huis uit, legt de broer van Koos uit. Oplopende advocaatkosten brachten hem verder in de problemen.

Daardoor heeft hij sinds maart al geen woning meer. Op dit moment woont hij bij een andere broer in Zevenaar, maar dat is vanaf 1 februari ook afgelopen. Dan staat hij weer op straat.

'Een grote ellende'

Zijn tijdelijke contract bij een fietsenzaak is niet verlengd en de instanties zouden hem van het kastje naar de muur sturen. "Daardoor zit ik in één grote ellende. Die instanties moeten eens wakker worden en als een team gaan werken."

Zijn broer in huis nemen, kan Koos niet. Maar de vogelhuisjes die hij voor vijf euro per stuk verkoopt, lopen storm. "Dat heeft heel wat schroefjes en boutjes gekost. De luciferhoutjes zijn niet aan te slepen. Mensen komen spullen brengen en sparen 's zomers ijsstokjes voor me. Ik krijg hout van een brandweerkazerne."

'Wil ik graag voor hem doen'

De verkochte huisjes gaan volgens Koos 'overal naartoe'. "Naar bejaardenhuizen, Het Dorp en ze hangen in de toren. De apotheek heeft er al dertig en de drogist schenkt ze aan mensen. Ze worden in kerstpakketten gedaan of als cadeau gegeven."

Met het opgebrachte geld wil hij zijn broer helpen bij zijn nieuwe woning, die hij vooralsnog niet heeft. "Bijvoorbeeld door de verf en het laminaat voor hem te vergoeden. Dat wil ik heel graag doen, want verder kan ik hem niet helpen."

'Erg dankbaar'

"Erg leuk", vindt zijn broer de actie die Koos voor hem gestart is. "En nodig ook. Want niemand doet wat voor me op dit moment. Ik sta gewoon op straat." Maar voor het harde werken van Koos is hij heel erg dankbaar.