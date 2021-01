Klaas Jan Huntelaar keert terug naar Schalke 04

Huntelaar, voormalig speler van onder meer Real Madrid en AC Milan, is de hele dag al in Gelsenkirchen om de laatste plooien glad te strijken. Ook moet hij de medische keuring nog afronden. Dat laten ingewijden weten aan Omroep Gelderland. Huntelaar is nog altijd topfit en dat was ook de reden dat trainer Erik ten Hag van Ajax de spits nog graag in Amsterdam had gehouden.

De uitzichten op speeltijd zijn voor Huntelaar bij Ajax echter alleen maar kleiner geworden sinds de komst van Sebastiën Haller. Onlangs liet de inwoner van Angerlo al wel weten dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen. Bij Ajax maakte hij dit seizoen zeven doelpunten in veertien duels.

Huntelaar speelde tussen 2010 en 2017 ook al voor Schalke en kwam daar toen tot 240 wedstrijden. Hij maakte 126 goals. Op dit moment staat de club uit het Ruhrgebied er belabberd voor. Huntelaar is gehaald om Schalke te behoeden voor degradatie.

Even leek het erop dat Huntelaar misschien volgend seizoen nog zou terugkeren bij De Graafschap al voetballer, maar die kans is bijzonder klein. De Graafschap strijdt in de eerste divisie om promotie.