Gerda ter Denge (63) voorgedragen als nieuwe wethouder in Berkelland

Vanwege corona en het digitaal vergaderen verloopt het proces nu iets anders dan normaal. De voordracht is maandagavond en daarna volgt de geheime stemming over de benoeming per brief. Dinsdagavond worden de schriftelijk uitgebrachte stemmen geteld en wordt de benoeming verder behandeld door de raad.

Gemeenteraad Berkelland vergadert digitaal over voordracht Gerda ter Denge. Foto: Omroep Gelderland

Expertise en politieke ervaring

Gerard Hilhorst, fractievoorzitter CDA Berkelland: "We hebben gezocht naar een ervaren bestuurder die op korte termijn beschikbaar is. We hopen dat deze kandidaat, die brede kennis en expertise heeft op verschillende dossiers, deze taak vol enthousiasme voor ons gaat volbrengen."

Ter Denge is 63 jaar, woont in het Twentse Losser, is getrouwd en heeft twee dochters. Ze is statenlid geweest in de provincie Overijssel. Daarnaast was ze fractievoorzitter en wethouder voor het CDA in de gemeente Losser. Momenteel is ze onder andere bestuursvoorzitter bij de stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland.

Ze krijgt als wethouder van Berkelland onder andere het sociaal domein en natuur en landschap in haar portefeuille .

