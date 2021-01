10.000 cadeautjes staan klaar voor transport, maar lockdown gooit roet in het eten

Schoendoosactie Betuwe heeft elk jaar een actie waar jeugdclubs, kerkorganisaties en kinderen op school schoenendozen versieren en vullen voor kinderen in een ander land, waar ze die spullen goed kunnen gebruiken. Denk aan schriften, pennen, potloden, zeep, tandpasta, knuffels en tennisballen. De dozen worden elk jaar verzameld in een leegstaande ruimte. Dit jaar in een supermarkt.

Maar er zijn nu twee grote problemen. Het eerste probleem is een grote: de dozen kunnen niet weg. Elk jaar controleert Schoenendoosactie Betuwe met een grote groep de dozen. Als de dozen goed zijn, kunnen ze verpakt worden in een andere doos en mee worden gegeven aan een zeecontainer. "Maar toen kwam de lockdown. Nu kunnen we die 15 mensen hier niet ontvangen en dus ook de dozen niet controleren. We kunnen het niet maken die vrijwilligers nu uit te nodigen", vertelt Conny de Wit.

De dozen staan in de supermarkt klaar. Foto: Omroep Gelderland

Wie heeft er een opslagruimte?

Maar er is nog een probleem. De dozen moeten voor 28 februari het pand uit. "We hopen nog op wat verlenging, maar als het klaar is, is het klaar. We hopen dus dat de lockdown op tijd weg is, zodat we met al onze vrijwilligers aan de slag kunnen", vertelt De Wit. Anders volgt er toch echt een zoektocht naar een nieuwe leegstaande ruimte, maar dat is niet gemakkelijk.

Volgens De Wit zitten de kinderen in Moldavië nu te wachten op de schoenendozen. "Het voelt heel vervelend, maar dat zal de rest van Nederland natuurlijk ook ervaren."

