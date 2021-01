'Feestvierders trekken zich er niets van aan', discussie rond avondklok

De avondklok; komt-ie er nu wel of niet? Een ding is zeker: er wordt in ieder geval genoeg over gediscussieerd en duidelijk is ook dat niet iedereen er om staat te springen. Dat blijkt ook uit een rondgang langs de burgemeesters van de grootste Gelderse gemeenten.

Dinsdagavond komen de vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio's bij elkaar om te praten over de mogelijkheid van een avondklok. Ze zullen vervolgens een gemeenschappelijk advies uitbrengen richting het kabinet, dat later in de week met een besluit komt.

Zie ook: Bruls geen voorstander van avondklok: 'Eerst weten of het een goede maatregel is'

Dat advies is overigens niet bindend. In de Tweede Kamer heerst grote verdeeldheid en dat is ook te zien bij de Gelderse burgemeesters.

Zo gaven burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en Ahmed Marcouch van Arnhem eerder al aan dat ze hopen dat het kabinet bewijs levert voor het effect van een avondklok. Toch zeggen ze wel de middelen in huis te hebben om de maatregel te handhaven, mocht het zover komen.

Vrees voor averechts effect

Tussen 20.00 uur en 04.00 uur niet meer de straat op. Burgemeester René Verhulst van Ede ziet het niet zitten. "Ik merk dat een avondklok bij de mensen die zich nu aan de maatregelen houden en voor zichzelf en anderen oppassen vooral weerstand oproept", laat hij weten.

Bovendien vreest hij dat het weinig effect zal hebben. "Mensen die zich nu niet aan de maatregelen houden en met groepen of meerdere mensen bij elkaar komen, geen afstand houden, feestjes vieren, zullen zich ook van een avondklok niets aantrekken en gewoon manieren vinden om door te gaan met hun gedrag."

Het feestje ergens in een huis of zaaltje gaat gewoon

Verhulst denkt dat met een avondklok juist een averechts effect wordt bereikt. "Het feestje ergens in een huis of zaaltje gaat gewoon door en een mantelzorger wordt staande gehouden en moet aantonen wat hij of zij gaat doen. Die worden dan nog boos ook, want die zeggen: ik wil alleen maar mijn moeder helpen Dat kan ik ook begrijpen."

Volgens hem kun je beter handhaven op grote groepen of daar waar feestjes plaatsvinden. "Beter dan 's avonds op straat, want dan zijn mensen vaak met een goede reden op pad."

'Houd je aan de maatregelen'

De burgemeester van Ede stelt dat met de huidige coronamaatregelen al veel besmettingen kunnen worden voorkomen. "Je aan de maatregelen houden; als we dat met z'n allen doen kan je al veel voorkomen. De meeste besmettingen zijn toch in de thuissituatie. Met te veel mensen bij elkaar. Probeer dat te vermijden, dan kom je denk ik al een heel eind."

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met burgemeester Verhulst:

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem vindt dat er nu nog te weinig kennis is om te beoordelen of een avondklok een nuttige, maar vooral noodzakelijke maatregel is. "Maar ik vind het wel belangrijk dat er voldoende draagvlak voor is", benadrukt hij.

Visiteverbod en verplicht thuiswerken

De 25 burgemeesters bespreken dinsdagavond ook andere maatregelen die misschien nog genomen kunnen worden in de strijd tegen corona, zoals een visiteverbod en verplicht thuiswerken. Justitieminister Ferd Grapperhaus is namens het kabinet bij de vergadering. Hij en voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad geven na afloop van de bijeenkomst een toelichting op genomen besluiten.

Naar verwachting komt het Outbreak Management Team (OMT) dinsdag met een advies over de avondklok. Eerder lieten OMT-leden zich al positief uit over de invoering ervan.

De avondklok ligt overigens niet alleen gevoelig bij veel burgemeesters. Ook politiebonden zien zo'n zware maatregel niet zitten, omdat ze problemen met de handhaving voorzien. Maar door onder meer de voortdurend hoge besmettingsaantallen en de komst van de Britse variant lijkt er wat meer begrip voor de mogelijke invoering te ontstaan.

Zie ook: Als er een avondklok komt, kost dat Achraf veel geld