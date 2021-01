Er komt geen kleine dierentuin in Lochem na kritiek van buurt

Volgens een woordvoerder van Zoo Consultants is besloten te stoppen met de plannen, omdat er in de buurt geen draagvlak is. Vorige week tijdens de politieke avond in de gemeente Lochem waren er twaalf insprekers die het niet eens zijn met de komst van MicroMania. Een deel van de insprekers is dierenactivist, maar een ander deel komt uit de buurt. De kritiek van die laatste groep heeft de initiatiefnemer doen besluiten niet verder te gaan met de plannen.

Buurt blij

De buurt die zich verenigd heeft in de actiegroep 'Nee tegen MicroMania Lochem' is blij. Coen Jaspers namens de groep: "We zijn blij dat het gelukt is en dat er geluisterd is naar onze argumenten en dat de initiatiefnemer heeft ingezien dat deze ontwikkeling niet hier in dit buitengebied hoort."

Buurt heeft deze maand spandoeken geplaatst tegen de komst van MicroMania. Foto: Nee tegen MicroMania Lochem

De bewoners vreesden onder andere overlast en onveilige verkeerssituaties. Daarnaast waren ze bang dat hun uitzicht zou verdwijnen. "We hebben de afgelopen weken meer dan 500 handtekeningen opgehaald en online ook heel veel reacties gehad", zegt Jaspers. "We zijn er blij mee en proberen nu weer de rust te nemen", besluit hij.

Gemeente verrast

De gemeente Lochem vindt het jammer dat Micromania niet doorgaat. "We willen graag aantrekkelijk blijven als vrijetijdsgemeente", schrijft een woordvoerder van de gemeente Lochem in een reactie. Volgende week zou de politiek over het onderwerp praten, maar dat is nu niet meer nodig.

"MicroMania was een mooie recreatieve voorziening geweest en had zo’n 65 banen met zich meegebracht. We zien dat er veel weerstand is bij omwonenden en dat dierenwelzijnsorganisaties zich zorgen maken. We betreuren dat hij de stekker er nu al uit trekt en zo niet aan het gesprek met de gemeenteraad en de omwonenden is toegekomen. We zijn verrast, maar we respecteren het besluit van de ondernemer."

Zie ook: Plannen voor kleine dierentuin leveren veel kritiek op