Stadskamer genomineerd voor 'Appeltje'

"Het vernieuwende van de Stadskamer is dat we voorliggend zijn, zoals dat heet met een duur woord", aldus coach Frits Kloppert. "Dat betekent dat het gefinancierd is, het onderdeel is van Doetinchem en het voor iedere Doetinchemmer is. Dat is vrij uniek in Nederland. Normaal moet je een indicatie hebben of in een traject zitten." Ook de vrijwilligers van de Stadskamer zijn trots dat ze genomineerd zijn voor de prijs. Voor hen is de Stadskamer van groot belang. Vrijwilliger Romilda Wienholts legt uit wat de organisatie voor haar betekent: "Een sociaal netwerk opbouwen en vanuit een hele onzeker situatie voor mezelf, een stuk zekerder worden en meer vertrouwen krijgen", aldus Wienholts. "Vooral het gevoel van het 'erbij horen'."



Voor vrijwilliger Pascal Hüve voelt de Stadskamer als een tweede huis: "Ik heb mijn eigen structuur hier opgebouwd en mijn eigen plek veroverd. Ik ben doorgegroeid en de Stadskamer voelt voor mij als een warm bad." Ook tijdens de coronacrisis blijft de Stadskamer in contact staan met hun gebruikers. Zo zijn onder meer kunstpakketten uitgedeeld waarmee bezoekers thuis aan de gang konden. "Je kunt materialen krijgen opgestuurd en je krijgt tips", aldus Kloppert. "Daarnaast maken we een heleboel filmpjes, een soort workshops. Die zetten we dan op onze Facebook-pagina, zodat je kan meekijken hoe onze mensen het maken."



Plannen voor prijzengeld

Naast een beeld ontvangt de winnaar van het 'Appeltje van Oranje' een bedrag van 15.000 euro. Kloppert en alle andere betrokkenen bij de Stadskamer weten al wel waar ze dat bedrag aan gaan besteden: een verdere uitbreiding van de online projecten. "En dan vooral weer vanuit de ideeën die mensen zelf aandragen", legt de coach uit. "Wij kunnen het wel verzinnen, maar ik denk dat dat niet het beste idee is. Het is veel leuker als mensen zelf met voorstellen komen. En er zijn al genoeg plannen."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: