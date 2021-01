Tinie (101) krijgt coronavaccin: 'Ik voelde de prik even, maar het is geen bevalling'

Tinie vertelde dat ze de prik wel eventjes voelde, maar dat het met de pijn wel meeviel. "Het is geen bevalling", zei ze met het nodige gevoel voor humor. Ze was wel erg blij met het vaccin. "Ik heb een leeftijd waar ik heel blij mee ben. En als de tweede prik ook goed gaat, dan hoop ik nog 102 te worden. Maar daar heb ik vertrouwen in."

Nu is de 101-jarige ontspannen. "Als iedereen weg is, ga ik lekker op mijn stoel zitten en een luisterboek luisteren."

"Heftige tijd geweest"

Tinie kreeg het vaccin toegediend onder toeziend oog van veel media en demissionair minister Hugo de Jonge. "Het is een heftige tijd geweest voor veel verpleeghuizen. Daar heeft het virus op een ongenadige manier huisgehouden. Het is daarom belangrijk dat we vandaag de start maken met het vaccineren van de meest kwetsbaren", vertelde De Jonge.

Het leek even alsof de 101-jarige een beetje overdonderd was door alle aandacht. Ze zei niet zoveel meer na het zetten van het vaccin. "Normaal praat ze honderduit en nu zei ze niks meer. Maar ik denk dat ze ons voor de gek hield, want ik heb haar net weer even gesproken en ze praat weer volop. Ik denk dat het een soort grap was van haar", vertelt verpleegkundige Ina, die de prik bij de vrouw zette.

Beetje laat?

Tinie kreeg dus als eerste het vaccin, maar is dat niet een beetje laat? Aangezien verpleegkundigen in het ziekenhuis al een vaccin hebben gekregen? Minister De Jonge vindt van niet. "We hebben ervoor gekozen de meest kwetsbaren en diegene die voor hen zorgen als eerste te vaccineren. We zijn ongeveer gelijktijdig gestart met deze groep."

Verpleegster Ina zette de eerste prik. Foto: Omroep Gelderland

Morgen zullen er meer prikken gezet worden in Bennekom. "Dan gaan we op de afdeling starten met het vaccineren van iedereen die heeft toegestemd. Daar maken we dan ook een feestje van", vertelt Ina.

Na deze week is het de bedoeling dat verpleeghuizen in de rest van Nederland ook het vaccin gaan krijgen.

