Grote corona-uitbraak in woonzorgcentrum lijkt onder controle

In woonzorgcentrum Nieuw-Avondrust in Voorthuizen zijn de afgelopen week negen bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal komt daarmee op elf te staan. Afgelopen weekend zijn er nog veertig bewoners getest. Daarbij bleken twee bewoners positief. "Dat zijn er twee te veel, maar daarmee kunnen we wel concluderen dat we de uitbraak waarschijnlijk onder controle hebben gekregen.”

Dat zegt bestuurder Tamara de Kroon van Zorggroep Ena, waar Nieuw Avondrust onder valt. De uitbraak, waarbij het eerste besmettingsgeval op zondag 3 januari werd vastgesteld, heeft in totaal voor 112 besmettingen gezorgd onder personeel en bewoners. Van de Britse coronavariant is 'gelukkig' geen sprake.

"De GGD en het RIVM hebben daar onderzoek naar gedaan. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat 'de mate van aannemelijkheid' dat het de Britse variant gaat, laag is. Voor ons een geruststelling. Aan de andere kant: mocht het wel die variant geweest zijn, had het voor ons beleid ook niks veranderd."

Videobellen

De bewoners van het woonzorgcentrum zitten al een paar weken in quarantaine. "Ze zijn alleen en zitten op hun kamer. We proberen een groot deel van die mensen te laten videobellen en hebben veel aandacht voor ze. Als personeel proberen we onze cliënten hierdoorheen te slepen, maar we kunnen het niet mooier maken dan het is."

De hoop is dan ook gevestigd op aanstaande zaterdag, wanneer er een nieuwe testronde is. "Als er dan nul besmettingen extra zijn, gaan we écht de goede kant op. Dat is voor ons dan ook een bevestiging dat we de uitbraak compleet onder controle hebben gekregen. Vanaf dan kan er hopelijk ook weer wat meer, maar voorzichtigheid blijft natuurlijk belangrijk."

Kaarten

Veel Voorthuizenaren hebben de bewoners en personeel van Nieuw Avondrust de afgelopen week een hart onder de riem gestoken. Zo hebben kinderen de stoep met krijt versierd en zijn er tal van kaarten verstuurd. De Kroon noemt het hartverwarmend. "De betrokkenheid en belangstelling vanuit de omgeving is groot. Dat doet onze bewoners echt goed."

