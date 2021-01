Oussama Tannane verklaart het geheim van Vitesse: 'Plezier en echte motivatie'

Tannane versleet al een behoorlijk aantal clubs in zijn voetballoopbaan. Een route die verliep met vallen en opstaan en ook veel teleurstellingen kende. Dit seizoen bloeit de Amsterdammer echter als nooit tevoren en is hij een sleutelspeler van Vitesse die al regelmatig het verschil maakte. Een prijs ontbreekt nog in zijn grillige carrière.

Stunt

"Ik heb nooit de kans gehad om bij een grote Nederlandse club te spelen", opent Tannane. "Terwijl ik daarvoor wel de kwaliteiten heb. Maar zo is het tot nu toe gelopen. Daarom is het helemaal een droom om dit seizoen met Vitesse een prijs te winnen. Dat zou echt een stunt zijn."

De beker is een serieuze optie. Dinsdagavond moet de Arnhemse club dan wel afrekenen met ADO Den Haag in de eigen GelreDome. Lukt dat, zit Vitesse in elk geval bij de laatste acht. "We moeten niet te snel gaan denken. ADO wordt gewoon lastig. Ook zij zullen er alles aan doen. Ja, Den Haag zal in eerste instantie vooral verdedigen bij ons en dat begrijp ik ook tegen een aanvallende ploeg als Vitesse."

Geluk

De 27-jarige Marokkaans international weet dat de volgende ronde te bereiken moet zijn. Hij ziet het bekertoernooi als een unieke kans. "Het is de snelste manier om Europees voetbal te bereiken en een prijs te winnen. Je moet ook wat geluk hebben, maar als je bij de laatste acht zit kom je heel dichtbij. Bovendien hoeven wij met deze ploeg voor niemand bang te zijn. We hebben veel vertrouwen. Dat is heel erg belangrijk."

Bij Vitesse is dit seizoen duidelijkheid. Thomas Letsch laat zijn elftal herkenbaar en aanvallend voetballen. De kwaliteiten van de spelers komen maximaal naar boven op hun posities, vindt Tannane. "Uiteindelijk ging het onder Slutskiy bergafwaarts. Er is nu meer stabiliteit. Alle spelers weten precies wat hun taak is en daar gedragen ze zich ook naar. We doen het ook echt als team."

Dolletjes

Maar er is meer volgens de aanvallende middenvelder. "We hebben gewoon een leuke ploeg met vanaf het begin een goede sfeer. De trainer laat het maken van plezier met elkaar ook toe. Hier en daar een dolletje, dat is ook onze kracht denk ik.:

"Van daaruit zijn we echt gemotiveerd. Vooral tegen grotere ploegen merk je dat. Zo'n wedstrijd als in de Arena tegen Ajax. Dan zijn we op ons best. De gretigheid is er dan vanaf de eerste tot de laatste minuut. Dat is heel cruciaal voor het hebben van succes."

Flow

Tannane erkent dat ook hij verrast is over de prestaties van Vitesse. "Je weet vooraf dat je tussen plek één en acht kan eindigen, maar dat het zo goed gaat hadden wij ook niet verwacht. De trainer ook niet hoor. Voor hem is dit ook mooi. We zitten in een heerlijke flow. Natuurlijk droom ik ook wel eens waar dit zou kunnen eindigen. Maar laten we rustig blijven en per wedstrijd leven. Alleen is dit wel het goede moment om als voetballer iets te winnen."